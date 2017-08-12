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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 235236237238>
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 02:27

  Flamingo написав:
  velvet написав:
  Ananas1start написав:ребята подскажите , недавно начал крутить , выпало много фигни и вот выпал "Сертифікат Fishka на 100 грн балами" немогу понять что это такое карты фишка нету , от скольки это балов то есть покупаешь на сколько чтобы 100 скидака была , или как оно работает ?

Купить можно хоть на 100,01 грн. и использовать сертификат на 100 грн. Оформить фишку не проблема.

...тем более что там четко написано что для этого сертификата уарта фишка не нужна и баллы на нее при использовании сертификата нк начисляюся в любом случае

не подскажите , можно ли зайти в магазит рукавичка (насколько я знаю там фишкой можно пользоваться) взять товара на 100 грн и показать на телефоне купон - так получиться ?
Ananas1start
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 05:08

  Ananas1start написав:
  Flamingo написав:...тем более что там четко написано что для этого сертификата уарта фишка не нужна и баллы на нее при использовании сертификата нк начисляюся в любом случае

не подскажите , можно ли зайти в магазит рукавичка (насколько я знаю там фишкой можно пользоваться) взять товара на 100 грн и показать на телефоне купон - так получиться ?

Насколько я помню в самом сертификате написано что его можно отоварить лишь в ограниченном списке мест принимающих фишку - типа ОККО, аптека доброго дня, алло, что-то еще. Рукавичек тамму списке не припоминаю. Но думаю если этот магазин не далеко от вас вы особо ничем не рискуете - спросите при случае - они вам ответят точнее чем любой из этого форума
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 08:44

Re: Программа "Masterсard Більше"

Такое ощущение, что призовой фонд исчерпался)
Из последних 7 попыток - выиграл 65 баллов. (10-10-10-10-10-10-5)
vaysh
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:03

  vaysh написав:Такое ощущение, что призовой фонд исчерпался)
Из последних 7 попыток - выиграл 65 баллов. (10-10-10-10-10-10-5)


Из последних 15 попыток - один неликвид идёт (((.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:12

То же самое. Вчера и позавчера было сильпо и фишка, сегодня одни баллы и ламода
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 09:18

А у всех колесико нормально вертится? На двух акках крутилось нереально долго, словил 10 баллов. Запустил второй раз, долго ждал, не дождался, потом выскочило сообщение об исчерпании кол-ва попыток. Глянул в Винагороди, а там, оказывается, кроме этих 10 баллов, еще выиграл серт в фокстрот и 5 баллов.
Аналогично и по второму акку, только там сушию.

По ходу, у МК Бильше новый уровень сервиса - вы крутите 1 раз, а остальные - мы сами за вас :mrgreen: .
Пробовал на разных браузерах.
la9
 
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меняю 2 фокстрота по 100 на один алло 200
19professor69
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:58

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Ananas1start написав:можно ли зайти в магазит рукавичка (насколько я знаю там фишкой можно пользоваться)

Зверніть увагу що в рукавичці балами фішка можна оплатити тільки до 20% покупки, тобто щоб потратити 100 грн балами за 1 раз, потрібно купити на 500+. І з телефона вони фішку не можуть зчитати, приходиться диктувати номер телефону. Думаю сертифікат теж не зможуть, хіба спробуйте роздрукувати. Особисто ще не перевіряв чи можна в рукавичці витрачати сертифікати.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

Лично пробовал применить сертификат Фишка в Prostor - не работает.
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Flamingo написав:Насколько я помню в самом сертификате написано что его можно отоварить лишь в ограниченном списке мест принимающих фишку - типа ОККО, аптека доброго дня, алло, что-то еще. Рукавичек тамму списке не припоминаю. Но думаю если этот магазин не далеко от вас вы особо ничем не рискуете - спросите при случае - они вам ответят точнее чем любой из этого форума


В магазинаїх часто самі не знають про якісь акції в яких задіяні. Колись мав серт від більше в антошку, то продавець з каси побігла за менеджером, менеджер ввела код і до всезагального здивування сума зменшилась.
А цей:
Сертифікат може бути використаний при купівлі товарів
(крім тютюнових виробів і алкоголю) і послуг, крім
вказаних на myfishka.com, у мережі Партнерів:
АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня,
Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la
minute.
Ой+
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