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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:07
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сегодня пытался отоварить сертификат алло на памперсы - выдало что промокод не действительный. Хотя код товара шестизначный
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:10
Re: Программа "Masterсard Більше"
Также попытался отоварить фокстрот на подгузники и немного подофигел, когда цена с учётом сертификата оказалась выше чем средняя цена без скидок в прочих магазинах на эти же подгузники
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