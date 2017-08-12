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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:07
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сегодня пытался отоварить сертификат алло на памперсы - выдало что промокод не действительный. Хотя код товара шестизначный
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:10
Re: Программа "Masterсard Більше"
Также попытался отоварить фокстрот на подгузники и немного подофигел, когда цена с учётом сертификата оказалась выше чем средняя цена без скидок в прочих магазинах на эти же подгузники
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:28
Re: Программа "Masterсard Більше"
прийму в дар серти джастін, якщо не треба. Дякую!
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:48
приму в дар сертификаты Сильпо и сертификаты Фишки (те что на 100фишек)
могу также дать взамен много ламоды
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:40
Сертификаты хустина (так это читается по гишпански) есть и даже не мало, но специально не сохранял, а искать влом - так что одаривать не стану - сорян
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