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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:07
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сегодня пытался отоварить сертификат алло на памперсы - выдало что промокод не действительный. Хотя код товара шестизначный
Додано: Нед 25 лип, 2021 16:10
Re: Программа "Masterсard Більше"
Также попытался отоварить фокстрот на подгузники и немного подофигел, когда цена с учётом сертификата оказалась выше чем средняя цена без скидок в прочих магазинах на эти же подгузники
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:28
Re: Программа "Masterсard Більше"
прийму в дар серти джастін, якщо не треба. Дякую!
Додано: Нед 25 лип, 2021 17:48
приму в дар сертификаты Сильпо и сертификаты Фишки (те что на 100фишек)
могу также дать взамен много ламоды
Додано: Нед 25 лип, 2021 19:40
Сертификаты хустина (так это читается по гишпански) есть и даже не мало, но специально не сохранял, а искать влом - так что одаривать не стану - сорян
Додано: Нед 25 лип, 2021 20:01
Flamingo
Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам...
А мы бы эту посылку и сами у вас не взяли, зачем нам этот гуталин? ©
Додано: Нед 25 лип, 2021 20:05
Re: Программа "Masterсard Більше"
Профіль і так зберігає "винагороди" так що знайти можна.
Мені колесо кидає кожен другий раз 5 балів, сьогодні розщедрилось 3*10. 1 фішка мій найкращий вилов за ввесь час.
Додано: Нед 25 лип, 2021 20:39
Re: Программа "Masterсard Більше"
сильпо еще ловится
на золото, правда, но вполне окупаемо
Додано: Нед 25 лип, 2021 21:00
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