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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 236237238239>
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:25

Алло уже нет, появился Глово, но шлак.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 16:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сегодня пытался отоварить сертификат алло на памперсы - выдало что промокод не действительный. Хотя код товара шестизначный
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 16:10

Re: Программа "Masterсard Більше"

Также попытался отоварить фокстрот на подгузники и немного подофигел, когда цена с учётом сертификата оказалась выше чем средняя цена без скидок в прочих магазинах на эти же подгузники
Boundless
 
Повідомлень: 1951
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Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 17:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

прийму в дар серти джастін, якщо не треба. Дякую!
tarasum
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Повідомлень: 594
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 17:48

приму в дар сертификаты Сильпо и сертификаты Фишки (те что на 100фишек)
могу также дать взамен много ламоды
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 19:40

Сертификаты хустина (так это читается по гишпански) есть и даже не мало, но специально не сохранял, а искать влом - так что одаривать не стану - сорян ;)
Flamingo
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Подякували: 1789 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:01

Flamingo
Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам... :D
А мы бы эту посылку и сами у вас не взяли, зачем нам этот гуталин? © :D
Oberon
 
Повідомлень: 96
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:05

Re: Программа "Masterсard Більше"

  guntherhouse777 написав:3 или 4 сохранил, остальные даже не фиксировал.


  Flamingo написав:специально не сохранял, а искать влом - так что одаривать не стану - сорян


Профіль і так зберігає "винагороди" так що знайти можна.
Мені колесо кидає кожен другий раз 5 балів, сьогодні розщедрилось 3*10. 1 фішка мій найкращий вилов за ввесь час.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 20:39

Re: Программа "Masterсard Більше"

сильпо еще ловится
на золото, правда, но вполне окупаемо
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:00

  cohan написав:сильпо еще ловится
на золото, правда, но вполне окупаемо

На десяток акков что ли ловите?
Сегодня попался Окко - 30% на 3 хотдога, что-то новенькое.
Striker
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