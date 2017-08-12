да, парочку ожило - примерно неделю капают золотые после транзакции
вообще, конечно, серебро за все годы накопленное разошлось, года четыре так понимаю, теперь столько акков не нужно - нечем крутить )
но новая стратегия не за горами!
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 лип, 2021 21:19
да, парочку ожило - примерно неделю капают золотые после транзакции
вообще, конечно, серебро за все годы накопленное разошлось, года четыре так понимаю, теперь столько акков не нужно - нечем крутить )
но новая стратегия не за горами!
Додано: Нед 25 лип, 2021 21:21
надо изучать, вроде по серту должна суммироваться с остальными скидками, без скидок,конечно, фокстроты ватсонсы - расточительное предприятие
Додано: Нед 25 лип, 2021 21:27
Ну так акков 7 (или 8 - точно не считал) искать где там между ОККО кофе, ла модой, сушией и прочими фокстротами еще и хустин затесался - право слово влом. Это симку опять вставлять, вводить отп и т.п. - та ну на
|