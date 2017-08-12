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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:19

  Striker написав:
  cohan написав:сильпо еще ловится
на золото, правда, но вполне окупаемо

На десяток акков что ли ловите?
Сегодня попался Окко - 30% на 3 хотдога, что-то новенькое.


да, парочку ожило - примерно неделю капают золотые после транзакции
вообще, конечно, серебро за все годы накопленное разошлось, года четыре так понимаю, теперь столько акков не нужно - нечем крутить )

но новая стратегия не за горами!
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:21

  Boundless написав:Также попытался отоварить фокстрот на подгузники и немного подофигел, когда цена с учётом сертификата оказалась выше чем средняя цена без скидок в прочих магазинах на эти же подгузники


надо изучать, вроде по серту должна суммироваться с остальными скидками, без скидок,конечно, фокстроты ватсонсы - расточительное предприятие
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 21:27

  Ой+ написав:
  Flamingo написав:специально не сохранял, а искать влом - так что одаривать не стану - сорян


Профіль і так зберігає "винагороди" так що знайти можна.
Ну так акков 7 (или 8 - точно не считал) искать где там между ОККО кофе, ла модой, сушией и прочими фокстротами еще и хустин затесался - право слово влом. Это симку опять вставлять, вводить отп и т.п. - та ну на ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:21

Re: Программа "Masterсard Більше"

да, Ламода перед iPhone 12 конкретно раздражает конечно

30% на 3 хотдога еще +-

Глово 50 от 200 беспонтовый, разве что с фри доставкой
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:21

Ребятки, как быстро приходит смс после выпадения гаражной распродажи?
За некоторыми призами из списка даже идти лень, на дорогу больше потратишь :)
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 14:29

  Alexey_k9 написав:Ребятки, как быстро приходит смс после выпадения гаражной распродажи?

В течении суток.
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