|
|
|
Программа "Masterсard Більше"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 лип, 2021 21:19
Striker написав: cohan написав:
сильпо еще ловится
на золото, правда, но вполне окупаемо
На десяток акков что ли ловите?
Сегодня попался Окко - 30% на 3 хотдога, что-то новенькое.
да, парочку ожило - примерно неделю капают золотые после транзакции
вообще, конечно, серебро за все годы накопленное разошлось, года четыре так понимаю, теперь столько акков не нужно - нечем крутить )
но новая стратегия не за горами!
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2294
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 21:21
Boundless написав:
Также попытался отоварить фокстрот на подгузники и немного подофигел, когда цена с учётом сертификата оказалась выше чем средняя цена без скидок в прочих магазинах на эти же подгузники
надо изучать, вроде по серту должна суммироваться с остальными скидками, без скидок,конечно, фокстроты ватсонсы - расточительное предприятие
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2294
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лип, 2021 21:27
Ой+ написав: Flamingo написав:
специально не сохранял, а искать влом - так что одаривать не стану - сорян
Профіль і так зберігає "винагороди" так що знайти можна.
Ну так акков 7 (или 8 - точно не считал) искать где там между ОККО кофе, ла модой, сушией и прочими фокстротами еще и хустин затесался - право слово влом. Это симку опять вставлять, вводить отп и т.п. - та ну на
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6633
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 1793 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 25 лип, 2021 23:21
да, Ламода перед iPhone 12 конкретно раздражает конечно
30% на 3 хотдога еще +-
Глово 50 от 200 беспонтовый, разве что с фри доставкой
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2294
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:21
Ребятки, как быстро приходит смс после выпадения гаражной распродажи?
За некоторыми призами из списка даже идти лень, на дорогу больше потратишь
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 14:29
Alexey_k9 написав:
Ребятки, как быстро приходит смс после выпадения гаражной распродажи?
В течении суток.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2864
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:54
Alexey_k9 написав:
Ребятки, как быстро приходит смс после выпадения гаражной распродажи?
За некоторыми призами из списка даже идти лень, на дорогу больше потратишь
СМС о том, что именно будет приходило через 3 или 4 часа после выпадения Гаража.
Хотя вот сегодня быдо 2 гаража и ни одной СМС.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4751
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 328 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:00
Получил набор блокнотов из гаража. Никто не получал? Стоит ли идти за ними?
-
Alexey_k9
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 06.08.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:49
Выпала Фишка на 100 баллов. Я так понял, что myfishka.com в пролёте, и нужно будет тратить в АЛЛО, Аптека Доброго дня т.д. Небольшой выбор, конечно. Придётся идти за флешкой в Алло или в аптеку за витаминками.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2136
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1379 раз.
- Подякували: 2476 раз.
-
- Профіль
-
18
9
15
Додано: Пон 26 лип, 2021 20:03
Striker
Таки да, в сертификате указано - предъявить на кассе.
-
Oberon
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 15.09.20
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|