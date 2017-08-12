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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 26 лип, 2021 20:10
Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)
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wolt450
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Додано: Пон 26 лип, 2021 20:51
Да, вряд ли этот рекорд кто-то побьёт
Может, кто-то ещё и яблоко 12 про выиграл? Признавайтесь
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Oberon
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Додано: Пон 26 лип, 2021 22:02
wolt450 написав:
Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)
Сегодня вообще: селтпошно-фишечный день.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 27 лип, 2021 02:31
guntherhouse777 написав: wolt450 написав:
Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)
Сегодня вообще: селтпошно-фишечный день.
и пятибальный
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cohan
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Додано: Вів 27 лип, 2021 05:59
100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?
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Amid
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:59
Amid написав:
100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?
Там описано должно быть
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Мизантрóп
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:41
Amid написав:
100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?
Я звонила на горячую линии фишки, девушка сразу не ответила, после пары минут ожидания ответила, что да, можно использовать на оплату топлива. Но вот что-то у меня все-равно сомнения, не попутала ли она с теми сертификатами, что на 100, 200, 500 грн на топливо ОККО, хотя я ей подробно описала, что на нем написано.
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Oktawa
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:49
Мизантрóп написав: Amid написав:
100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?
Там описано должно быть
Там написано так: «Сертифікат може бути використаний при купівлі товарів (крім тютюнових виробів і алкоголю) і послуг, крім вказаних на myfishka.com, у мережі Партнерів:
АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня, Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la minute” Вот это «кроме» не совсем понятно.
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