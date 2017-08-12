Amid написав:100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?
Я звонила на горячую линии фишки, девушка сразу не ответила, после пары минут ожидания ответила, что да, можно использовать на оплату топлива. Но вот что-то у меня все-равно сомнения, не попутала ли она с теми сертификатами, что на 100, 200, 500 грн на топливо ОККО, хотя я ей подробно описала, что на нем написано.
Amid написав:100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?
Там описано должно быть
Там написано так: «Сертифікат може бути використаний при купівлі товарів (крім тютюнових виробів і алкоголю) і послуг, крім вказаних на myfishka.com, у мережі Партнерів: АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня, Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la minute” Вот это «кроме» не совсем понятно.