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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 237238239240
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:10

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 20:51

Да, вряд ли этот рекорд кто-то побьёт :)
Может, кто-то ещё и яблоко 12 про выиграл? Признавайтесь :mrgreen:
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:02

  wolt450 написав:Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)

Сегодня вообще: селтпошно-фишечный день.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 02:31

  guntherhouse777 написав:
  wolt450 написав:Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)

Сегодня вообще: селтпошно-фишечный день.


и пятибальный
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 05:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:59

  Amid написав:100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?

Там описано должно быть
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:41

  Amid написав:100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?

Я звонила на горячую линии фишки, девушка сразу не ответила, после пары минут ожидания ответила, что да, можно использовать на оплату топлива. Но вот что-то у меня все-равно сомнения, не попутала ли она с теми сертификатами, что на 100, 200, 500 грн на топливо ОККО, хотя я ей подробно описала, что на нем написано.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:49

  Мизантрóп написав:
  Amid написав:100 баллов фишка на Окко можно потратить на топливо, или только магазин/кафе?

Там описано должно быть

Там написано так: «Сертифікат може бути використаний при купівлі товарів (крім тютюнових виробів і алкоголю) і послуг, крім вказаних на myfishka.com, у мережі Партнерів:
АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня, Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la minute” Вот это «кроме» не совсем понятно.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:56

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Oberon написав:Может, кто-то ещё и яблоко 12 про выиграл? Признавайтесь


21 особа - https://bilshe.mastercard.ua/spin2win/winners

Мене сьогодні не впущало - не йшли смски, таки пробився на жаль, то ламодами закидало.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:35

Re: Программа "Masterсard Більше"

- Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів «Сушия»
- Знижка 100 грн на кавовий абонемент від ОККО
- 4 грн/л балами Fishka на пальне PULLS від АЗК "ОККО"
кому то надо такое?
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