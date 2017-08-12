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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 27 лип, 2021 20:09
guntherhouse777 написав: wolt450 написав:
Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)
Сегодня вообще: селтпошно-фишечный день.
только не у меня
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:13
Тут уже спрашивали, но никто не ответил: "2 сертификата Фокстрота можно использовать за одну покупку?"
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:20
reef написав:
Тут уже спрашивали, но никто не ответил: "2 сертификата Фокстрота можно использовать за одну покупка?"
У меня не получилось
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vollena71
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:21
Boundless написав:
Сегодня пытался отоварить сертификат алло на памперсы - выдало что промокод не действительный. Хотя код товара шестизначный
А что, если попробовать проверять промокод онлайн, не доводя покупку до завершения, промокод не сгорит?
Присмотрел в Алло SSD накопитель, но Алло ещё тот магазин...
Востаннє редагувалось reef
в Вів 27 лип, 2021 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 20:22
vollena71 написав: reef написав:
Тут уже спрашивали, но никто не ответил: "2 сертификата Фокстрота можно использовать за одну покупка?"
У меня не получилось
Как бы это было прогнозируемо.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:28
Ой+ написав: Oberon написав:
Может, кто-то ещё и яблоко 12 про выиграл? Признавайтесь
21 особа - https://bilshe.mastercard.ua/spin2win/winners
Мене сьогодні не впущало - не йшли смски, таки пробився на жаль, то ламодами закидало.
в Ламоде оказывается есть серт на 3500 грн ))
мда, Рафику Карапетяну свезло
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cohan
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Додано: Вів 27 лип, 2021 21:44
reef написав: guntherhouse777 написав: wolt450 написав:
Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)
Сегодня вообще: селтпошно-фишечный день.
только не у меня
В последние 3 дня кошерных сертов выпадает раз в 5 больше, чем ранее.
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guntherhouse777
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:17
мда, сегодня издевательство, засыпали ламодой на всех акках
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