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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 238239240241
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:09

  guntherhouse777 написав:
  wolt450 написав:Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)

Сегодня вообще: селтпошно-фишечный день.

только не у меня :(
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

Тут уже спрашивали, но никто не ответил: "2 сертификата Фокстрота можно использовать за одну покупку?"
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:20

  reef написав:Тут уже спрашивали, но никто не ответил: "2 сертификата Фокстрота можно использовать за одну покупка?"

У меня не получилось
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:21

  Boundless написав:Сегодня пытался отоварить сертификат алло на памперсы - выдало что промокод не действительный. Хотя код товара шестизначный

А что, если попробовать проверять промокод онлайн, не доводя покупку до завершения, промокод не сгорит?
Присмотрел в Алло SSD накопитель, но Алло ещё тот магазин... :evil:
Востаннє редагувалось reef в Вів 27 лип, 2021 20:31, всього редагувалось 1 раз.
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 20:22

  vollena71 написав:
  reef написав:Тут уже спрашивали, но никто не ответил: "2 сертификата Фокстрота можно использовать за одну покупка?"

У меня не получилось

Как бы это было прогнозируемо.
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:28

  Ой+ написав:
  Oberon написав:Может, кто-то ещё и яблоко 12 про выиграл? Признавайтесь


21 особа - https://bilshe.mastercard.ua/spin2win/winners

Мене сьогодні не впущало - не йшли смски, таки пробився на жаль, то ламодами закидало.


в Ламоде оказывается есть серт на 3500 грн ))
мда, Рафику Карапетяну свезло
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 21:44

  reef написав:
  guntherhouse777 написав:
  wolt450 написав:Сьогодні рекорд вічний. з 7 акків 5сільпо (з одного двічі)

Сегодня вообще: селтпошно-фишечный день.

только не у меня :(

В последние 3 дня кошерных сертов выпадает раз в 5 больше, чем ранее.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

мда, сегодня издевательство, засыпали ламодой на всех акках
cohan
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