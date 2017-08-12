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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:29
Говорят ещё можно обменивать назад покупки на деньги (кешбек?) Используя именно золотые баллы, но удачных случаев обмена я так понимаю не много, а неудачных гораздо больше. Но такая вероятность есть
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Flamingo
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:43
Есть несколько сертификатов окко со скидкой 2 грн/литр баллами фишка дополнительно к персональной скидке фишка. Обменяю на сильпо, глово на первый заказ или выслушаю ваши предложения.
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vovareuckij
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:26
Меняю
Justin 2шт
ОККО 4л 1шт
ОККО 3л 2шт
ОККО 2л доп скидки 1шт
на Сильпо
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Melanor1
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:48
Появилось Окко 100 грн на еду
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guntherhouse777
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:20
Итого с 2 акков:
- 4х Сильпо 100 грн;
- 3х Justin;
- 2х Fishka 100 грн;
- 5х Фокстрот 100 грн;
- 4х Фокстрот 200 грн;
- 5х Сушия;
- 8х Lamoda;
- 1х Окко Кофе 20% 2 шт.;
- 1х Окко Кофе 30% 3 шт.;
- 1х Окко 30% на 3 хот-дога;
- 2х Окко 2 грн/л;
- 2х Окко 4 грн/л;
- 1х Glovo 50 грн.
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Striker
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:29
guntherhouse777 написав:
Появилось Окко 100 грн на еду
в колесе или где?
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omb
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:32
omb написав: guntherhouse777 написав:
Появилось Окко 100 грн на еду
в колесе или где?
Да, конечно, имел ввиду, что в колесе
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guntherhouse777
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:34
Striker написав:
Fishka 100 грн;
Проверенный кейс: Работает в Первой социальной аптеке. На ура.
Востаннє редагувалось jay2004
в Сер 28 лип, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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jay2004
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:40
Striker написав:
Итого с 2 акков:
- 4х Сильпо 100 грн;
- 3х Justin;
- 2х Fishka 100 грн;
- 5х Фокстрот 100 грн;
- 4х Фокстрот 200 грн;
- 5х Сушия;
- 8х Lamoda;
- 1х Окко Кофе 20% 2 шт.;
- 1х Окко Кофе 30% 3 шт.;
- 1х Окко 30% на 3 хот-дога;
- 2х Окко 2 грн/л;
- 2х Окко 4 грн/л;
- 1х Glovo 50 грн.
Слабовато. Вот интересно было бы глянуть список уважаемого wolt450
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jay2004
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Додано: Сер 28 лип, 2021 19:55
guntherhouse777 написав:
В последние 3 дня кошерных сертов выпадает раз в 5 больше, чем ранее.
ага, 5 баллов выпадает в 5 раз больше, чем обычно. с 4х акков и за золото и за серебро только 5 баллов по 3 раза на каждом.
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malinin007
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