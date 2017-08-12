RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 239240241242
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:29

Говорят ещё можно обменивать назад покупки на деньги (кешбек?) Используя именно золотые баллы, но удачных случаев обмена я так понимаю не много, а неудачных гораздо больше. Но такая вероятность есть
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6648
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1803 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:43

Есть несколько сертификатов окко со скидкой 2 грн/литр баллами фишка дополнительно к персональной скидке фишка. Обменяю на сильпо, глово на первый заказ или выслушаю ваши предложения.
vovareuckij
 
Повідомлень: 235
З нами з: 19.06.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:26

Меняю
Justin 2шт
ОККО 4л 1шт
ОККО 3л 2шт
ОККО 2л доп скидки 1шт

на Сильпо
Melanor1
 
Повідомлень: 26
З нами з: 18.11.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 14:48

Появилось Окко 100 грн на еду
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4760
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:20

Итого с 2 акков:

- 4х Сильпо 100 грн;
- 3х Justin;
- 2х Fishka 100 грн;
- 5х Фокстрот 100 грн;
- 4х Фокстрот 200 грн;
- 5х Сушия;
- 8х Lamoda;
- 1х Окко Кофе 20% 2 шт.;
- 1х Окко Кофе 30% 3 шт.;
- 1х Окко 30% на 3 хот-дога;
- 2х Окко 2 грн/л;
- 2х Окко 4 грн/л;
- 1х Glovo 50 грн.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 15.02.20
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
18
9
15
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:29

  guntherhouse777 написав:Появилось Окко 100 грн на еду
в колесе или где?
omb
 
Повідомлень: 3197
З нами з: 08.04.14
Подякував: 30 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:32

  omb написав:
  guntherhouse777 написав:Появилось Окко 100 грн на еду
в колесе или где?

Да, конечно, имел ввиду, что в колесе
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4760
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:34

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Striker написав:Fishka 100 грн;


Проверенный кейс: Работает в Первой социальной аптеке. На ура.
Востаннє редагувалось jay2004 в Сер 28 лип, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
jay2004
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 19.02.09
Подякував: 81 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 15:40

  Striker написав:Итого с 2 акков:

- 4х Сильпо 100 грн;
- 3х Justin;
- 2х Fishka 100 грн;
- 5х Фокстрот 100 грн;
- 4х Фокстрот 200 грн;
- 5х Сушия;
- 8х Lamoda;
- 1х Окко Кофе 20% 2 шт.;
- 1х Окко Кофе 30% 3 шт.;
- 1х Окко 30% на 3 хот-дога;
- 2х Окко 2 грн/л;
- 2х Окко 4 грн/л;
- 1х Glovo 50 грн.


Слабовато. Вот интересно было бы глянуть список уважаемого wolt450 :wink:
jay2004
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 19.02.09
Подякував: 81 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:55

Re: Программа "Masterсard Більше"

  guntherhouse777 написав:В последние 3 дня кошерных сертов выпадает раз в 5 больше, чем ранее.

ага, 5 баллов выпадает в 5 раз больше, чем обычно. с 4х акков и за золото и за серебро только 5 баллов по 3 раза на каждом.
malinin007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 26.11.20
Подякував: 73 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 239240241242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка" 1, 2
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
14 24973
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 23:48
velvet
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 13:24
0 8494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 13:24
Captain Jack
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
42 16193
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 02:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10065)
28.07.2021 21:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.