game over
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 28 лип, 2021 21:13
Додано: Сер 28 лип, 2021 21:53
Додано: Чет 29 лип, 2021 07:21
Re: Программа "Masterсard Більше"
Я заходил кедами.
Додано: Чет 29 лип, 2021 09:54
Re: Программа "Masterсard Більше"
2 justin, glovo 50/200, 3 ляморди, окко 30% на 3 кави, 2 окко знижка 100 на кавовий абонемент, окко 1грн балами фішка, окко 2грн балами фішка, 3 сушія 100/450, фокстрот 100/500, фокстрот 200/1000.
Як комусь усе це треба продаю за 50грн, пишіть в пп. Як воно й стільки не варто - значить не варто
Додано: Чет 29 лип, 2021 12:39
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