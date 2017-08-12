раз в 180 дней, но не через 180
собирайте
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:01
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:12
Re: Программа "Masterсard Більше"
Какая-то хилая была ось у этих колёс- ток до 1000 сильпы плюс 500 алё,остальное чепуха.
Мартовских глов по 200 нарубил около 5к,так до сих пор олия по 34 стоит в запасах))
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:21
щас глово стали опытными
50 грн за заказ от 200 на колесе, ага
да и 140 или сколько там вводных первому тоже не для разгуляния
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