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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 29 лип, 2021 16:01
omb написав: vovareuckij написав:
Когда теперь ждать следующего колеса? Предыдущее перед этим когда было?
в районе НГ
раз в 180 дней, но не через 180
собирайте
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cohan
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:12
Какая-то хилая была ось у этих колёс- ток до 1000 сильпы плюс 500 алё,остальное чепуха.
Мартовских глов по 200 нарубил около 5к,так до сих пор олия по 34 стоит в запасах))
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Мизантрóп
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:21
Мизантрóп написав:
Какая-то хилая была ось у этих колёс- ток до 1000 сильпы плюс 500 алё,остальное чепуха.
Мартовских глов по 200 нарубил около 5к,так до сих пор олия по 34 стоит в запасах))
щас глово стали опытными
50 грн за заказ от 200 на колесе, ага
да и 140 или сколько там вводных первому тоже не для разгуляния
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cohan
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Додано: Чет 29 лип, 2021 16:46
Мизантрóп написав:
Какая-то хилая была ось у этих колёс- ток до 1000 сильпы плюс 500 алё,остальное чепуха.
Мартовских глов по 200 нарубил около 5к,так до сих пор олия по 34 стоит в запасах))
а фишки?
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omb
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:16
Подскажите, можно ли несколько фишка сертификатов на 100 грн использовать за одну покупку?
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Boundless
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:36
Boundless написав:
Подскажите, можно ли несколько фишка сертификатов на 100 грн использовать за одну покупку?
Нет. Одна покупка-один серт. Я так на окко по 3,42л стоял наливал)))
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malinin007
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