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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 242243244245>
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:01

  omb написав:
  vovareuckij написав:Когда теперь ждать следующего колеса? Предыдущее перед этим когда было?
в районе НГ


раз в 180 дней, но не через 180
собирайте
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

Какая-то хилая была ось у этих колёс- ток до 1000 сильпы плюс 500 алё,остальное чепуха.
Мартовских глов по 200 нарубил около 5к,так до сих пор олия по 34 стоит в запасах))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:21

  Мизантрóп написав:Какая-то хилая была ось у этих колёс- ток до 1000 сильпы плюс 500 алё,остальное чепуха.
Мартовских глов по 200 нарубил около 5к,так до сих пор олия по 34 стоит в запасах))


щас глово стали опытными
50 грн за заказ от 200 на колесе, ага
да и 140 или сколько там вводных первому тоже не для разгуляния
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 16:46

  Мизантрóп написав:Какая-то хилая была ось у этих колёс- ток до 1000 сильпы плюс 500 алё,остальное чепуха.
Мартовских глов по 200 нарубил около 5к,так до сих пор олия по 34 стоит в запасах))
а фишки?
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 06:16

Re: Программа "Masterсard Більше"

Подскажите, можно ли несколько фишка сертификатов на 100 грн использовать за одну покупку?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:36

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Boundless написав:Подскажите, можно ли несколько фишка сертификатов на 100 грн использовать за одну покупку?

Нет. Одна покупка-один серт. Я так на окко по 3,42л стоял наливал)))
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:14

Re: Программа "Masterсard Більше"

malinin007 написав:Нет. Одна покупка-один серт. Я так на окко по 3,42л стоял наливал)))


А как это происходило? Просто на кассе несколько покупок одна за одной или надо вешать/перевставлять пистолет?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:20

  Alpha1251 написав:
malinin007 написав:Нет. Одна покупка-один серт. Я так на окко по 3,42л стоял наливал)))


А как это происходило? Просто на кассе несколько покупок одна за одной или надо вешать/перевставлять пистолет?


Заправщику говоришь, что будет n-количество заправок. На кассе - скопом отдаёшь серты.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Alpha1251 написав:А как это происходило? Просто на кассе несколько покупок одна за одной или надо вешать/перевставлять пистолет?

Да, надо вешать пистолет каждый раз. Можно сказать заправщику или кассир сама скажет по громкой связи. Вы или отдаете распечатанные серты и уходите, либо стоите на кассе и кассир сканирует с экрана телефона каждый серт.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:28

  malinin007 написав:
  Boundless написав:Подскажите, можно ли несколько фишка сертификатов на 100 грн использовать за одну покупку?

Нет. Одна покупка-один серт. Я так на окко по 3,42л стоял наливал)))


баллами на окко можно расплатиться только за топливо или в магазине также ?

интиресно , нельзя превышать покупку сертификата ,к примеру залить 10 л и дать сертивикат чтобы дешевле получилось ?
Ananas1start
 
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