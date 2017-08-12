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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:52

  omb написав:guntherhouse777 по-моему на нем написано, что нельзя

Да, все верно.
Нельзя.
Мне надо было сначала внимательно почитать.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:22

Подскажите, как правильно использовать сертификат джастин?
Необходимо сделать заказ на пром.юа, чтоб сработал сертификат.
Siris
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:35

  Siris написав:Подскажите, как правильно использовать сертификат джастин?
Необходимо сделать заказ на пром.юа, чтоб сработал сертификат.

Он работает когда отправляешь товар из отделение Justin и ЭН создаёт оператор.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:58

  velvet написав:
  Siris написав:Подскажите, как правильно использовать сертификат джастин?
Необходимо сделать заказ на пром.юа, чтоб сработал сертификат.

Он работает когда отправляешь товар из отделение Justin и ЭН создаёт оператор.

Как вариант - дать код вашему продавцу и просить его использовать при отправке.
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:34

Теперь в Вайбер приходят смс на вход?
Потом, конечно, и на тел.приходят,но прокисшие
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

может у кого есть лишний "Окко 3 грн на Пульс ", поменяю на Жастин ,или 20 % на кофе окко , ну или ламоды всякой много..
lincoln2
 
Повідомлень: 715
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Повідомлення Додано: Нед 15 сер, 2021 12:39

  lincoln2 написав:может у кого есть лишний "Окко 3 грн на Пульс ", поменяю на Жастин ,или 20 % на кофе окко , ну или ламоды всякой много..

ЛС
velvet
 
Повідомлень: 3962
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Подякував: 34 раз.
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