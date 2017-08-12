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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:52
omb написав:guntherhouse777
по-моему на нем написано, что нельзя
Да, все верно.
Нельзя.
Мне надо было сначала внимательно почитать.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:22
Подскажите, как правильно использовать сертификат джастин?
Необходимо сделать заказ на пром.юа, чтоб сработал сертификат.
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Siris
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:35
Siris написав:
Подскажите, как правильно использовать сертификат джастин?
Необходимо сделать заказ на пром.юа, чтоб сработал сертификат.
Он работает когда отправляешь товар из отделение Justin и ЭН создаёт оператор.
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velvet
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Додано: Чет 12 сер, 2021 11:58
velvet написав: Siris написав:
Подскажите, как правильно использовать сертификат джастин?
Необходимо сделать заказ на пром.юа, чтоб сработал сертификат.
Он работает когда отправляешь товар из отделение Justin и ЭН создаёт оператор.
Как вариант - дать код вашему продавцу и просить его использовать при отправке.
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la9
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:34
Теперь в Вайбер приходят смс на вход?
Потом, конечно, и на тел.приходят,но прокисшие
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guntherhouse777
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:12
может у кого есть лишний "Окко 3 грн на Пульс ", поменяю на Жастин ,или 20 % на кофе окко , ну или ламоды всякой много..
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lincoln2
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Додано: Нед 15 сер, 2021 12:39
lincoln2 написав:
может у кого есть лишний "Окко 3 грн на Пульс ", поменяю на Жастин ,или 20 % на кофе окко , ну или ламоды всякой много..
ЛС
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velvet
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Додано: Нед 15 сер, 2021 22:11
guntherhouse777 написав:
Теперь в Вайбер приходят смс на вход?
Потом, конечно, и на тел.приходят,но прокисшие
да, хреново придумали
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cohan
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Додано: Сер 18 сер, 2021 06:56
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