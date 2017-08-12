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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 11:14

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кто-то придумал как Фокстроты пристроить?
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:30

  malinin007 написав:Кто-то придумал как Фокстроты пристроить?

А зачем? Вы может еще и ля моду пристраиваете? Данные сертифы имхо не предназначены для получения выгоды клиентом. У них одна цель получение выгоды продавцом. Поэтому на выпадение сертифов сушии, фокса, ля моды, кофе от ОККО и т.п. я реагировал как на обыкновенные "минус десять баллов бильше"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 21 сер, 2021 12:39

Flamingo, может это будет интересно бандам продавцов и кассиров фокстрота :lol:
Вкладчик1234
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