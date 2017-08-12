|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 21 сер, 2021 11:14
Re: Программа "Masterсard Більше"
Кто-то придумал как Фокстроты пристроить?
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:30
А зачем? Вы может еще и ля моду пристраиваете? Данные сертифы имхо не предназначены для получения выгоды клиентом. У них одна цель получение выгоды продавцом. Поэтому на выпадение сертифов сушии, фокса, ля моды, кофе от ОККО и т.п. я реагировал как на обыкновенные "минус десять баллов бильше"
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:39
Flamingo, может это будет интересно бандам продавцов и кассиров фокстрота
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|