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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 21 сер, 2021 11:14
Re: Программа "Masterсard Більше"
Кто-то придумал как Фокстроты пристроить?
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:30
А зачем? Вы может еще и ля моду пристраиваете? Данные сертифы имхо не предназначены для получения выгоды клиентом. У них одна цель получение выгоды продавцом. Поэтому на выпадение сертифов сушии, фокса, ля моды, кофе от ОККО и т.п. я реагировал как на обыкновенные "минус десять баллов бильше"
Додано: Суб 21 сер, 2021 12:39
Flamingo, может это будет интересно бандам продавцов и кассиров фокстрота
Додано: Суб 21 сер, 2021 21:12
Додано: Суб 21 сер, 2021 22:33
Re: Программа "Masterсard Більше"
1 грн/л балами Fishka на пальне додатково до персональної пропозиції від ОККО *2
Знижка 200 грн при покупці від 1000 грн в мережі магазинів «Фокстрот» *2
Знижка 100 грн при покупці від 450 грн в мережі ресторанів «Сушия» * 3
4 грн/л балами Fishka на пальне PULLS від АЗК "ОККО"
Знижка 30% на 3 будь-яких кави від АЗК «ОККО»
Знижка 100 грн на кавовий абонемент (на 20 кав) від ОККО
Знижка 100 грн на кавовий абонемент від ОККО
Безкоштовна відправка від Justin * 4
Знижка 15% в інтернет-магазині Lamoda *5
Усе поменяю на Сильпо, стучите в ЛС - договоримся.
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