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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 22:05

Re: Программа "Masterсard Більше"

Так если они один к одному за товар,то ведь можно пойти просто взять товар на эту сумму.
Почему тогда задается вопрос - как их пристроить?
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 сер, 2021 22:09

Re: Программа "Masterсard Більше"

Покупать в Фокстроте товар по изначально завышенным ценам, пусть даже и с сертами - это не наши методы.
Потому и задается вопрос.
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 16:22

malinin007

Так если один к одному,то можна взять точно на сумму сертификатов,ну там гривну доплатить,получится бесплатно.
Или это не те сертификаты,что один к одному?

И это заблуждение,что прям все в Фоксе по завышенным ценам.
Надо наблюдать, там много раз зацеплял товар значительно дешевле, чем в самых дешевых интернет магазинах, как раз с помощью акций и купленных мною сертификатов,которые покупал под минус 15% за нал.
Два раза по 15% -это уже 30% скидки выходит, а если еще и товар более менее по нормальной цене ( а такое у них бывает, что даже прайс на кое-что дешевле дешевых интернет магазинов, очевидно, когда может большую партию чего либо закупили и надо оборот по определенному товару сделать) -то вообще норм, а еще Новой почте обдираловские тарифы не надо платить, а еще доставка, распаковка и установка в квартиру бонусом.
Если разумно подходить, то сейчас - все завяли перед Фоксом,хотя они и аренду помещения платят высокую,и персонал достаточно высокооплачиваем.
Ну не все конечно, те,позиции,что у них дорого,если это не стиралка и не холодилка,а мелочевка,то беру в тех магазинах, что имеют у нас в городе собственную точку выдачи стационарную, Новая почта реально раздевает финансово ,да еще и настояться в очереди надо.Вот что значит монополист на рынке пересылок де-факто.


Вот то,что Розетка- развод на деньги, и там все 100% товар по заоблачным ценам-это факт.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 19:10

Автор77
Навіщо ця PR-кампанія? Беріть у Striker 9 сертифікатів за лайк і живіть спокійно. Ще Сушію та Ламоду дітям та дружині візьміть на додачу.
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Повідомлення Додано: Пон 23 сер, 2021 21:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Автор77 написав:Так если один к одному,то можна взять точно на сумму сертификатов,ну там гривну доплатить,получится бесплатно.
Или это не те сертификаты,что один к одному?

Номиналом 100 от 500 и 200 от 1000 грн.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 18:54

  malinin007 написав:Покупать в Фокстроте товар по изначально завышенным ценам, пусть даже и с сертами - это не наши методы.
Потому и задается вопрос.

Есть товары, цены на которые диктует производитель, и они везде продаются по одной цене. :wink:
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:10

reef что-то массовое есть в этом перечне?
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 19:14

Re: Программа "Masterсard Більше"

  reef написав:Есть товары, цены на которые диктует производитель, и они везде продаются по одной цене.

и даже такие товары можно купить дешевле "не в Фокстроте".
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:41

  omb написав:reef что-то массовое есть в этом перечне?

При чём тут массовое, если эта вещь мне нужна, я на Вас оглядываться не буду.
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 сер, 2021 20:43

  malinin007 написав:
  reef написав:Есть товары, цены на которые диктует производитель, и они везде продаются по одной цене.

и даже такие товары можно купить дешевле "не в Фокстроте".

Это ответ ни о чём, типа "потому что потому!".
Да и вообще, я ж не запрещаю Вам покупать, где Вам хочется.
reef
 
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