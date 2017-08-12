Додано: Пон 23 сер, 2021 16:22

malinin007



Так если один к одному,то можна взять точно на сумму сертификатов,ну там гривну доплатить,получится бесплатно.

Или это не те сертификаты,что один к одному?



И это заблуждение,что прям все в Фоксе по завышенным ценам.

Надо наблюдать, там много раз зацеплял товар значительно дешевле, чем в самых дешевых интернет магазинах, как раз с помощью акций и купленных мною сертификатов,которые покупал под минус 15% за нал.

Два раза по 15% -это уже 30% скидки выходит, а если еще и товар более менее по нормальной цене ( а такое у них бывает, что даже прайс на кое-что дешевле дешевых интернет магазинов, очевидно, когда может большую партию чего либо закупили и надо оборот по определенному товару сделать) -то вообще норм, а еще Новой почте обдираловские тарифы не надо платить, а еще доставка, распаковка и установка в квартиру бонусом.

Если разумно подходить, то сейчас - все завяли перед Фоксом,хотя они и аренду помещения платят высокую,и персонал достаточно высокооплачиваем.

Ну не все конечно, те,позиции,что у них дорого,если это не стиралка и не холодилка,а мелочевка,то беру в тех магазинах, что имеют у нас в городе собственную точку выдачи стационарную, Новая почта реально раздевает финансово ,да еще и настояться в очереди надо.Вот что значит монополист на рынке пересылок де-факто.





Вот то,что Розетка- развод на деньги, и там все 100% товар по заоблачным ценам-это факт.