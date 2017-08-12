Так если они один к одному за товар,то ведь можно пойти просто взять товар на эту сумму.
Почему тогда задается вопрос - как их пристроить?
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 22 сер, 2021 22:05
Re: Программа "Masterсard Більше"
Так если они один к одному за товар,то ведь можно пойти просто взять товар на эту сумму.
Почему тогда задается вопрос - как их пристроить?
Додано: Нед 22 сер, 2021 22:09
Re: Программа "Masterсard Більше"
Покупать в Фокстроте товар по изначально завышенным ценам, пусть даже и с сертами - это не наши методы.
Потому и задается вопрос.
Додано: Пон 23 сер, 2021 16:22
malinin007
Так если один к одному,то можна взять точно на сумму сертификатов,ну там гривну доплатить,получится бесплатно.
Или это не те сертификаты,что один к одному?
И это заблуждение,что прям все в Фоксе по завышенным ценам.
Надо наблюдать, там много раз зацеплял товар значительно дешевле, чем в самых дешевых интернет магазинах, как раз с помощью акций и купленных мною сертификатов,которые покупал под минус 15% за нал.
Два раза по 15% -это уже 30% скидки выходит, а если еще и товар более менее по нормальной цене ( а такое у них бывает, что даже прайс на кое-что дешевле дешевых интернет магазинов, очевидно, когда может большую партию чего либо закупили и надо оборот по определенному товару сделать) -то вообще норм, а еще Новой почте обдираловские тарифы не надо платить, а еще доставка, распаковка и установка в квартиру бонусом.
Если разумно подходить, то сейчас - все завяли перед Фоксом,хотя они и аренду помещения платят высокую,и персонал достаточно высокооплачиваем.
Ну не все конечно, те,позиции,что у них дорого,если это не стиралка и не холодилка,а мелочевка,то беру в тех магазинах, что имеют у нас в городе собственную точку выдачи стационарную, Новая почта реально раздевает финансово ,да еще и настояться в очереди надо.Вот что значит монополист на рынке пересылок де-факто.
Вот то,что Розетка- развод на деньги, и там все 100% товар по заоблачным ценам-это факт.
Додано: Пон 23 сер, 2021 19:10
Автор77
Навіщо ця PR-кампанія? Беріть у Striker 9 сертифікатів за лайк і живіть спокійно. Ще Сушію та Ламоду дітям та дружині візьміть на додачу.
Додано: Пон 23 сер, 2021 21:59
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Вів 24 сер, 2021 18:54
Додано: Вів 24 сер, 2021 19:14
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Вів 24 сер, 2021 20:41
Додано: Вів 24 сер, 2021 20:43
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|