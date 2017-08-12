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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 26 сер, 2021 15:14
Re: Программа "Masterсard Більше"
подскажите плиз , у меня по старой Нью кард тыща золотых висит и по новой Нью кард накопил немного , могу я их как-то вместе использовать ? при выборе , пишет недостаточно средств , хотя на обоих есть в необходимой сумме..
Додано: Чет 26 сер, 2021 17:50
Re: Программа "Masterсard Більше"
Может у кого-то Джастины бесхозные валяются? Приму с благодарностью.
Додано: Суб 28 сер, 2021 12:01
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