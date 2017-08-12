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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 15:14

Re: Программа "Masterсard Більше"

подскажите плиз , у меня по старой Нью кард тыща золотых висит и по новой Нью кард накопил немного , могу я их как-то вместе использовать ? при выборе , пишет недостаточно средств , хотя на обоих есть в необходимой сумме..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 сер, 2021 17:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

Может у кого-то Джастины бесхозные валяются? Приму с благодарностью.
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 12:01

  lincoln2 написав:подскажите плиз , у меня по старой Нью кард тыща золотых висит и по новой Нью кард накопил немного , могу я их как-то вместе использовать ? при выборе , пишет недостаточно средств , хотя на обоих есть в необходимой сумме..


можете если объедените аккаунты
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:47

  malinin007 написав:
  Автор77 написав:Так если один к одному,то можна взять точно на сумму сертификатов,ну там гривну доплатить,получится бесплатно.
Или это не те сертификаты,что один к одному?

Номиналом 100 от 500 и 200 от 1000 грн.

Скидка 100 грн при покупке на сумму от 500
и
Скидка 200 грн при покупке на сумму от 1000
Это не те сертификаты, что 1 к 1.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 08:30

Re: Программа "Masterсard Більше"

Диму Борисова уже можно щипать
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:24

Уже нет чего щипать)
Сначала Киев закончился, потом и регионы
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:32

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кто знает, где в Запорожье есть его заведения? В серте на 500 грн, написано, что можно использовать в Запорожье, но его заведений в перечне ресторанов на сайте я не нашел.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:43

guntherhouse777 а когда они появляются и в какой категрории, уже второй месяц не могу взять, в 4 утра сегодня не было
msie600
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:54

  msie600 написав:guntherhouse777 а когда они появляются и в какой категрории, уже второй месяц не могу взять, в 4 утра сегодня не было

Сегодня были в категории «пропозиції партнерів» в самом начале.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:52

  msie600 написав:guntherhouse777 а когда они появляются и в какой категрории, уже второй месяц не могу взять, в 4 утра сегодня не было

Были с 9.00 до 9.40
Киевские ланчи закончились чуть раньше
Категория Рестораны
Или Малый Бизнес
guntherhouse777
 
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