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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:19

  malinin007 написав:Кто знает, где в Запорожье есть его заведения? В серте на 500 грн, написано, что можно использовать в Запорожье, но его заведений в перечне ресторанов на сайте я не нашел.

Білий Налив
проспект Соборності, 212, 69000 з 10:00 до 23:00
(у п'ятницю та суботу - з 10:00 до 02:00)
Запоріжжя
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

Хтось вже використовував сертифікати, отримані 1 вересня? Моєму другу щойно в ресторані "Білий Налив" після перевірки сказали що сертифікат недійсний.(
Пансер
 
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