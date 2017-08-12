Білий Налив
проспект Соборності, 212, 69000 з 10:00 до 23:00
(у п'ятницю та суботу - з 10:00 до 02:00)
Запоріжжя
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:19
Білий Налив
проспект Соборності, 212, 69000 з 10:00 до 23:00
(у п'ятницю та суботу - з 10:00 до 02:00)
Запоріжжя
Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:47
Re: Программа "Masterсard Більше"
Хтось вже використовував сертифікати, отримані 1 вересня? Моєму другу щойно в ресторані "Білий Налив" після перевірки сказали що сертифікат недійсний.(
Додано: Суб 04 вер, 2021 09:48
Re: Программа "Masterсard Більше"
Шановні!
Чи залишився у когось непотрібний Вам діючий сертифікат "Фокстрот" 100/500?
Якщо є - поділіться, будь ласка, у ПП...
Додано: Суб 04 вер, 2021 10:11
Sungsam
Отправил в ЛС. Отпишитесь, если сработает, так как они все до 27.08.2021.
Может у кого-то Джастины ненужные есть?
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