Sungsam написав:Шановні! Чи залишився у когось непотрібний Вам діючий сертифікат "Фокстрот" 100/500? Якщо є - поділіться, будь ласка, у ПП...
Один пан давав за лайки, правда щось лайків під цим повідомленням не видно:
Striker написав:Отдам даром за + в карму: - 5х Фокстрот 100 грн;
Зараз легко заробити серт в фокстрот 200/1000
Тільки з 20.08.2021 по 30.09.2021 діє спільна акція компаній ТОВ "АТБ-Маркет" і ТОВ "Фокстрот". В акції беруть участь тільки клієнти інтернет-магазину zakaz.atbmarket.com. Умови акції: Оформити замовлення в інтернет-магазині АТБ. В акції беруть участь покупці, які оформили замовлення на суму від 500 грн і вище одним чеком. Сертифікати відправляються на електронну пошту користувача інтернет-магазину. Сертифікат торгової мережі "Фокстрот" на суму 200грн, яким можно скористатися в будь-якому магазині мережі (за винятком інтернет-магазину) при покупці на суму понад 1000 грн. Сертифікати дійсні до 03.10.2021 року. https://zakaz.atbmarket.com/atbfoxtrot? ... gn=foxtrot
Взагалі акції ходять по колу і в той чи інший спосіб повторюються. В фокстроті, що цікаво, один і той же товар може коштувати по різному дивлячись з якого боку з якої типа акції зайдеш. Окко недавно давало до 3 грн на День Незалежності, а після свята ціна зразу впала на 1 грн плюс перс. знижка на пульс 2 грн. тобто та сама сума. Незрозуміло для чого тепер серти більше в окко, які не сумуються, якщо 2 грн і так по замовчуванню дають, можна хіба пару коп. виграти на газ чи не преміальний бензин.