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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:19

  malinin007 написав:Кто знает, где в Запорожье есть его заведения? В серте на 500 грн, написано, что можно использовать в Запорожье, но его заведений в перечне ресторанов на сайте я не нашел.

Білий Налив
проспект Соборності, 212, 69000 з 10:00 до 23:00
(у п'ятницю та суботу - з 10:00 до 02:00)
Запоріжжя
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

Хтось вже використовував сертифікати, отримані 1 вересня? Моєму другу щойно в ресторані "Білий Налив" після перевірки сказали що сертифікат недійсний.(
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 09:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

Шановні!

Чи залишився у когось непотрібний Вам діючий сертифікат "Фокстрот" 100/500?
Якщо є - поділіться, будь ласка, у ПП...
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 10:11

Sungsam
Отправил в ЛС. Отпишитесь, если сработает, так как они все до 27.08.2021.

Может у кого-то Джастины ненужные есть?
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:33

  Пансер написав:Хтось вже використовував сертифікати, отримані 1 вересня? Моєму другу щойно в ресторані "Білий Налив" після перевірки сказали що сертифікат недійсний.(

А какой город?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:32

Oktawa
Львів, але не думаю що це має значення, бо вони сертифікат відправляють в Київ на перевірку.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 14:08

  Sungsam написав:Шановні!
Чи залишився у когось непотрібний Вам діючий сертифікат "Фокстрот" 100/500?
Якщо є - поділіться, будь ласка, у ПП...


Один пан давав за лайки, правда щось лайків під цим повідомленням не видно:
  Striker написав:Отдам даром за + в карму:
- 5х Фокстрот 100 грн;


Зараз легко заробити серт в фокстрот 200/1000
Тільки з 20.08.2021 по 30.09.2021 діє спільна акція компаній ТОВ "АТБ-Маркет" і ТОВ "Фокстрот".
В акції беруть участь тільки клієнти інтернет-магазину zakaz.atbmarket.com.
Умови акції:
Оформити замовлення в інтернет-магазині АТБ.
В акції беруть участь покупці, які оформили замовлення на суму від 500 грн і вище одним чеком.
Сертифікати відправляються на електронну пошту користувача інтернет-магазину.
Сертифікат торгової мережі "Фокстрот" на суму 200грн, яким можно скористатися в будь-якому магазині мережі (за винятком інтернет-магазину) при покупці на суму понад 1000 грн.
Сертифікати дійсні до 03.10.2021 року. https://zakaz.atbmarket.com/atbfoxtrot? ... gn=foxtrot


Взагалі акції ходять по колу і в той чи інший спосіб повторюються. В фокстроті, що цікаво, один і той же товар може коштувати по різному дивлячись з якого боку з якої типа акції зайдеш.
Окко недавно давало до 3 грн на День Незалежності, а після свята ціна зразу впала на 1 грн плюс перс. знижка на пульс 2 грн. тобто та сама сума.
Незрозуміло для чого тепер серти більше в окко, які не сумуються, якщо 2 грн і так по замовчуванню дають, можна хіба пару коп. виграти на газ чи не преміальний бензин.
Ой+
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