Sungsam написав:Шановні! Чи залишився у когось непотрібний Вам діючий сертифікат "Фокстрот" 100/500? Якщо є - поділіться, будь ласка, у ПП...
Один пан давав за лайки, правда щось лайків під цим повідомленням не видно:
Striker написав:Отдам даром за + в карму: - 5х Фокстрот 100 грн;
Зараз легко заробити серт в фокстрот 200/1000
Тільки з 20.08.2021 по 30.09.2021 діє спільна акція компаній ТОВ "АТБ-Маркет" і ТОВ "Фокстрот". В акції беруть участь тільки клієнти інтернет-магазину zakaz.atbmarket.com. Умови акції: Оформити замовлення в інтернет-магазині АТБ. В акції беруть участь покупці, які оформили замовлення на суму від 500 грн і вище одним чеком. Сертифікати відправляються на електронну пошту користувача інтернет-магазину. Сертифікат торгової мережі "Фокстрот" на суму 200грн, яким можно скористатися в будь-якому магазині мережі (за винятком інтернет-магазину) при покупці на суму понад 1000 грн. Сертифікати дійсні до 03.10.2021 року. https://zakaz.atbmarket.com/atbfoxtrot? ... gn=foxtrot
Взагалі акції ходять по колу і в той чи інший спосіб повторюються. В фокстроті, що цікаво, один і той же товар може коштувати по різному дивлячись з якого боку з якої типа акції зайдеш. Окко недавно давало до 3 грн на День Незалежності, а після свята ціна зразу впала на 1 грн плюс перс. знижка на пульс 2 грн. тобто та сама сума. Незрозуміло для чого тепер серти більше в окко, які не сумуються, якщо 2 грн і так по замовчуванню дають, можна хіба пару коп. виграти на газ чи не преміальний бензин.
Кто пользовался объединением баллов, подскажите. Допустим, на моей карте не хватает немного баллов для покупки сертификата. Я добавляю в свой аккаунт карту того же банка, на которой тоже есть баллы, родственника. При покупке необходимого сертификата, спишутся все баллы с моей карты и недостающие с карты родственника, я правильно понимаю?