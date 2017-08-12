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Программа "Masterсard
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 250251252253
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:45

[quote="5297589:Oktawa"] Кто пользовался объединением баллов, подскажите. Допустим, на моей карте не хватает немного баллов для покупки сертификата. Я добавляю в свой аккаунт карту того же банка, на которой тоже есть баллы, родственника. При покупке необходимого сертификата, спишутся все баллы с моей карты и недостающие с карты родственника, я правильно понимаю?[/quote]

Ну во первых вы не карту жены добавите а обьедините две учетки и все серебрянные баллы не зависимо от банков обьеденятся. По золотым баллам немного по другому там да - обьеденяются только баллы карт одного банка. А вот списание баллов происходит по другому принципу чем то что вы написали. Не зависимо от того кто списывает баллы за сертификат вы или ваш родственник - в первую очередь сришутся боле старые по времени начисления баллы. То есть можнт быть ситуация когда у вашего родственника спишуттвсе баллы а у вас только недостающий остаток. Пгоому как считается что согласившись на обьединение акков их владельцы согласились что у них теперь это общий кошелек и нету его баллов иимоих баллов - они все общие
Flamingo
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