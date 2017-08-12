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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:45
[quote="5297589:Oktawa"] Кто пользовался объединением баллов, подскажите. Допустим, на моей карте не хватает немного баллов для покупки сертификата. Я добавляю в свой аккаунт карту того же банка, на которой тоже есть баллы, родственника. При покупке необходимого сертификата, спишутся все баллы с моей карты и недостающие с карты родственника, я правильно понимаю?[/quote]
Ну во первых вы не карту жены добавите а обьедините две учетки и все серебрянные баллы не зависимо от банков обьеденятся. По золотым баллам немного по другому там да - обьеденяются только баллы карт одного банка. А вот списание баллов происходит по другому принципу чем то что вы написали. Не зависимо от того кто списывает баллы за сертификат вы или ваш родственник - в первую очередь сришутся боле старые по времени начисления баллы. То есть можнт быть ситуация когда у вашего родственника спишуттвсе баллы а у вас только недостающий остаток. Пгоому как считается что согласившись на обьединение акков их владельцы согласились что у них теперь это общий кошелек и нету его баллов иимоих баллов - они все общие
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Flamingo
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Додано: Чет 16 вер, 2021 09:22
Flamingo написав: Oktawa написав:
Кто пользовался объединением баллов, подскажите. Допустим, на моей карте не хватает немного баллов для покупки сертификата. Я добавляю в свой аккаунт карту того же банка, на которой тоже есть баллы, родственника. При покупке необходимого сертификата, спишутся все баллы с моей карты и недостающие с карты родственника, я правильно понимаю?
Ну во первых вы не карту жены добавите а обьедините две учетки и все серебрянные баллы не зависимо от банков обьеденятся. По золотым баллам немного по другому там да - обьеденяются только баллы карт одного банка. А вот списание баллов происходит по другому принципу чем то что вы написали. Не зависимо от того кто списывает баллы за сертификат вы или ваш родственник - в первую очередь сришутся боле старые по времени начисления баллы. То есть можнт быть ситуация когда у вашего родственника спишуттвсе баллы а у вас только недостающий остаток. Пгоому как считается что согласившись на обьединение акков их владельцы согласились что у них теперь это общий кошелек и нету его баллов иимоих баллов - они все общие
все так
формально они списываются по датам - сначала более ранние
так что вполне у родственника могут забрать все или больше чем у вас )
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cohan
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Додано: Нед 19 вер, 2021 07:33
Кому нужен Треш (100 грн скидки при покупке от 600 грн) до 30.09.2021? Отдам бесплатно.
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jay2004
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Додано: Чет 23 вер, 2021 21:16
Столкнулся с тем, что, например, карту монобанка теперь в бильше не так быстро можно зарегистрировать, горячка мастера отослала в Моно, а поддержка моно сообщила, что изменились какие-то условия участия в программе и теперь Моно передаёт данные по картам в Мастеркард для регистрации в ориентировочный срок до 30 дней, отакої, месяцбезбаллов...
Возможно, така ж халепа и по другим банкам.
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Oberon
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 05:55
Sungsam написав:
Чи залишився у когось непотрібний Вам діючий сертифікат "Фокстрот" 100/500?
Якщо є - поділіться, будь ласка, у ПП...
Якщо кому потрібно, то маю серти на 200 з 1000 грн.
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Ой+
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 07:05
Ой+ написав: Sungsam написав:
Чи залишився у когось непотрібний Вам діючий сертифікат "Фокстрот" 100/500?
Якщо є - поділіться, будь ласка, у ПП...
Якщо кому потрібно, то маю серти на 200 з 1000 грн.
Тоже могу бесплатно дать...
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jay2004
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:14
jay2004 написав:
Тоже могу бесплатно дать...
Тот случай, когда и бесплатно не надо
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:44
Oberon написав:
Столкнулся с тем, что, например, карту монобанка теперь в бильше не так быстро можно зарегистрировать, горячка мастера отослала в Моно, а поддержка моно сообщила, что изменились какие-то условия участия в программе и теперь Моно передаёт данные по картам в Мастеркард для регистрации в ориентировочный срок до 30 дней, отакої, месяцбезбаллов...
Возможно, така ж халепа и по другим банкам.
Я зарегистрировала карту моно 31.08.21 Начала этот процесс через неделю после получения карты -20.08.21 Поддержка мс говорила, что карта не зарегистрирована в системе, обратитесь в банк, поддержка моно советовала сменить браузер, войти инкогнито, что естественно не помогло. Потом я взяла паузу и начала опять трусить поддержку моно 30.08.21 Высылала им скрины ошибки, 4 раза разные операторы писали, что все, они подправили, пробуйте регистрировать, это продолжалось 2 дня, на 4 раз только получилось, 31.08.21. Ну хоть решили. А карту А-банка так и не удалось зарегистрировать- получала в июне. Сколько не обращалась, и в чат, и на почту, писала, высылала скрины, бесполезно.
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Oktawa
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