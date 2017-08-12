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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 250251252253
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:45

[quote="5297589:Oktawa"] Кто пользовался объединением баллов, подскажите. Допустим, на моей карте не хватает немного баллов для покупки сертификата. Я добавляю в свой аккаунт карту того же банка, на которой тоже есть баллы, родственника. При покупке необходимого сертификата, спишутся все баллы с моей карты и недостающие с карты родственника, я правильно понимаю?[/quote]

Ну во первых вы не карту жены добавите а обьедините две учетки и все серебрянные баллы не зависимо от банков обьеденятся. По золотым баллам немного по другому там да - обьеденяются только баллы карт одного банка. А вот списание баллов происходит по другому принципу чем то что вы написали. Не зависимо от того кто списывает баллы за сертификат вы или ваш родственник - в первую очередь сришутся боле старые по времени начисления баллы. То есть можнт быть ситуация когда у вашего родственника спишуттвсе баллы а у вас только недостающий остаток. Пгоому как считается что согласившись на обьединение акков их владельцы согласились что у них теперь это общий кошелек и нету его баллов иимоих баллов - они все общие
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 09:22

  Flamingo написав:
  Oktawa написав: Кто пользовался объединением баллов, подскажите. Допустим, на моей карте не хватает немного баллов для покупки сертификата. Я добавляю в свой аккаунт карту того же банка, на которой тоже есть баллы, родственника. При покупке необходимого сертификата, спишутся все баллы с моей карты и недостающие с карты родственника, я правильно понимаю?


Ну во первых вы не карту жены добавите а обьедините две учетки и все серебрянные баллы не зависимо от банков обьеденятся. По золотым баллам немного по другому там да - обьеденяются только баллы карт одного банка. А вот списание баллов происходит по другому принципу чем то что вы написали. Не зависимо от того кто списывает баллы за сертификат вы или ваш родственник - в первую очередь сришутся боле старые по времени начисления баллы. То есть можнт быть ситуация когда у вашего родственника спишуттвсе баллы а у вас только недостающий остаток. Пгоому как считается что согласившись на обьединение акков их владельцы согласились что у них теперь это общий кошелек и нету его баллов иимоих баллов - они все общие


все так
формально они списываются по датам - сначала более ранние
так что вполне у родственника могут забрать все или больше чем у вас )
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 07:33

Кому нужен Треш (100 грн скидки при покупке от 600 грн) до 30.09.2021? Отдам бесплатно.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:16

Столкнулся с тем, что, например, карту монобанка теперь в бильше не так быстро можно зарегистрировать, горячка мастера отослала в Моно, а поддержка моно сообщила, что изменились какие-то условия участия в программе и теперь Моно передаёт данные по картам в Мастеркард для регистрации в ориентировочный срок до 30 дней, отакої, месяцбезбаллов...
Возможно, така ж халепа и по другим банкам.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 05:55

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Sungsam написав:Чи залишився у когось непотрібний Вам діючий сертифікат "Фокстрот" 100/500?
Якщо є - поділіться, будь ласка, у ПП...


Якщо кому потрібно, то маю серти на 200 з 1000 грн.
Сертифікат торгової мережі "Фокстрот" на суму 200грн, яким можно скористатися в будь-якому магазині мережі (за винятком інтернет-магазину) при покупці на суму понад 1000 грн. https://zakaz.atbmarket.com/atbfoxtrot? ... gn=foxtrot
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 07:05

  Ой+ написав:
  Sungsam написав:Чи залишився у когось непотрібний Вам діючий сертифікат "Фокстрот" 100/500?
Якщо є - поділіться, будь ласка, у ПП...


Якщо кому потрібно, то маю серти на 200 з 1000 грн.
Сертифікат торгової мережі "Фокстрот" на суму 200грн, яким можно скористатися в будь-якому магазині мережі (за винятком інтернет-магазину) при покупці на суму понад 1000 грн. https://zakaz.atbmarket.com/atbfoxtrot? ... gn=foxtrot


Тоже могу бесплатно дать...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:14

  jay2004 написав:
Тоже могу бесплатно дать...

Тот случай, когда и бесплатно не надо :evil:
BìnhAutoDat
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:44

  Oberon написав:Столкнулся с тем, что, например, карту монобанка теперь в бильше не так быстро можно зарегистрировать, горячка мастера отослала в Моно, а поддержка моно сообщила, что изменились какие-то условия участия в программе и теперь Моно передаёт данные по картам в Мастеркард для регистрации в ориентировочный срок до 30 дней, отакої, месяцбезбаллов...
Возможно, така ж халепа и по другим банкам.

Я зарегистрировала карту моно 31.08.21 Начала этот процесс через неделю после получения карты -20.08.21 Поддержка мс говорила, что карта не зарегистрирована в системе, обратитесь в банк, поддержка моно советовала сменить браузер, войти инкогнито, что естественно не помогло. Потом я взяла паузу и начала опять трусить поддержку моно 30.08.21 Высылала им скрины ошибки, 4 раза разные операторы писали, что все, они подправили, пробуйте регистрировать, это продолжалось 2 дня, на 4 раз только получилось, 31.08.21. Ну хоть решили. А карту А-банка так и не удалось зарегистрировать- получала в июне. Сколько не обращалась, и в чат, и на почту, писала, высылала скрины, бесполезно.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:23

Как выгоднее купить в Фокстрот? Код с колеса на -200 применила, как еще можно цену снизить?
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:56

Re: Программа "Masterсard Більше"

  zinchenko_darya написав:Как выгоднее купить в Фокстрот? Код с колеса на -200 применила, как еще можно цену снизить?


Зайти з https://smarty.sale/ua на який є ще окремі надбавки
"P84XE *Промокод можна активувати 1 раз для одного користувача. В період з 01.08.2021 по 31.10.2021, після активації підвищує Кешбек на 7 днів." або з https://letyshops.com/ua
Використовувати також програму лояльності магазину, платити карточкою з кешбеком, наприклад, ідея 5%. Все сумується.
Ой+
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