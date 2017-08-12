[quote="5297589:Oktawa"] Кто пользовался объединением баллов, подскажите. Допустим, на моей карте не хватает немного баллов для покупки сертификата. Я добавляю в свой аккаунт карту того же банка, на которой тоже есть баллы, родственника. При покупке необходимого сертификата, спишутся все баллы с моей карты и недостающие с карты родственника, я правильно понимаю?[/quote]
Ну во первых вы не карту жены добавите а обьедините две учетки и все серебрянные баллы не зависимо от банков обьеденятся. По золотым баллам немного по другому там да - обьеденяются только баллы карт одного банка. А вот списание баллов происходит по другому принципу чем то что вы написали. Не зависимо от того кто списывает баллы за сертификат вы или ваш родственник - в первую очередь сришутся боле старые по времени начисления баллы. То есть можнт быть ситуация когда у вашего родственника спишуттвсе баллы а у вас только недостающий остаток. Пгоому как считается что согласившись на обьединение акков их владельцы согласились что у них теперь это общий кошелек и нету его баллов иимоих баллов - они все общие
Oktawa написав: Кто пользовался объединением баллов, подскажите. Допустим, на моей карте не хватает немного баллов для покупки сертификата. Я добавляю в свой аккаунт карту того же банка, на которой тоже есть баллы, родственника. При покупке необходимого сертификата, спишутся все баллы с моей карты и недостающие с карты родственника, я правильно понимаю?
Ну во первых вы не карту жены добавите а обьедините две учетки и все серебрянные баллы не зависимо от банков обьеденятся. По золотым баллам немного по другому там да - обьеденяются только баллы карт одного банка. А вот списание баллов происходит по другому принципу чем то что вы написали. Не зависимо от того кто списывает баллы за сертификат вы или ваш родственник - в первую очередь сришутся боле старые по времени начисления баллы. То есть можнт быть ситуация когда у вашего родственника спишуттвсе баллы а у вас только недостающий остаток. Пгоому как считается что согласившись на обьединение акков их владельцы согласились что у них теперь это общий кошелек и нету его баллов иимоих баллов - они все общие
все так формально они списываются по датам - сначала более ранние так что вполне у родственника могут забрать все или больше чем у вас )
Столкнулся с тем, что, например, карту монобанка теперь в бильше не так быстро можно зарегистрировать, горячка мастера отослала в Моно, а поддержка моно сообщила, что изменились какие-то условия участия в программе и теперь Моно передаёт данные по картам в Мастеркард для регистрации в ориентировочный срок до 30 дней, отакої, месяцбезбаллов... Возможно, така ж халепа и по другим банкам.
Oberon написав:Столкнулся с тем, что, например, карту монобанка теперь в бильше не так быстро можно зарегистрировать, горячка мастера отослала в Моно, а поддержка моно сообщила, что изменились какие-то условия участия в программе и теперь Моно передаёт данные по картам в Мастеркард для регистрации в ориентировочный срок до 30 дней, отакої, месяцбезбаллов... Возможно, така ж халепа и по другим банкам.
Я зарегистрировала карту моно 31.08.21 Начала этот процесс через неделю после получения карты -20.08.21 Поддержка мс говорила, что карта не зарегистрирована в системе, обратитесь в банк, поддержка моно советовала сменить браузер, войти инкогнито, что естественно не помогло. Потом я взяла паузу и начала опять трусить поддержку моно 30.08.21 Высылала им скрины ошибки, 4 раза разные операторы писали, что все, они подправили, пробуйте регистрировать, это продолжалось 2 дня, на 4 раз только получилось, 31.08.21. Ну хоть решили. А карту А-банка так и не удалось зарегистрировать- получала в июне. Сколько не обращалась, и в чат, и на почту, писала, высылала скрины, бесполезно.
zinchenko_darya написав:Как выгоднее купить в Фокстрот? Код с колеса на -200 применила, как еще можно цену снизить?
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