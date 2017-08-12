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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:45

А на що найвигідніше витрачати золоті бали (укрсиб)? Повертати гроші за покупки?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:13

  Чорний Ворон написав:А на що найвигідніше витрачати золоті бали (укрсиб)? Повертати гроші за покупки?


да
только говорят это плохо получается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
поэтому Эпицентр выгоднее всего, а потом Сильпо - тариф как у всех
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

zinchenko_darya написав:Как выгоднее купить в Фокстрот? Код с колеса на -200 применила, как еще можно цену снизить?
Поискать в других магазинах электроники
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:06

  cohan написав:
  Чорний Ворон написав:А на що найвигідніше витрачати золоті бали (укрсиб)? Повертати гроші за покупки?


да
только говорят это плохо получается :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
поэтому Эпицентр выгоднее всего, а потом Сильпо - тариф как у всех

Учитывая что у эпика цены завышены практически на все (буквально сегодня хотел купить у них кое что для дома - потом полез в инет и в итоге в леруа купил то же самое с доставкой до дома по стандартной цене дешевле на 30% чем было у эпика со скидкой и самовывозом) то серты сильпо таки выгоднее будет. На покупку акционных предложений естественно ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:04

Re: Программа "Masterсard Більше"

Появился ланч от Борисова.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:43

Куплю сертификат на 500грн Димы Борисова
zinchenko_darya
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