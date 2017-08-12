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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:45
А на що найвигідніше витрачати золоті бали (укрсиб)? Повертати гроші за покупки?
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:13
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:40
Re: Программа "Masterсard Більше"
Поискать в других магазинах электроники
Додано: Вів 28 вер, 2021 20:06
Учитывая что у эпика цены завышены практически на все (буквально сегодня хотел купить у них кое что для дома - потом полез в инет и в итоге в леруа купил то же самое с доставкой до дома по стандартной цене дешевле на 30% чем было у эпика со скидкой и самовывозом) то серты сильпо таки выгоднее будет. На покупку акционных предложений естественно
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:04
Re: Программа "Masterсard Більше"
Появился ланч от Борисова.
Додано: Нед 10 жов, 2021 06:41
Re: Программа "Masterсard Більше"
Куплю Джастины. Предложения в личку.
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