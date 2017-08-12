|
|
|
Программа "Masterсard Більше"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:45
А на що найвигідніше витрачати золоті бали (укрсиб)? Повертати гроші за покупки?
-
Чорний Ворон
-
-
- Повідомлень: 89
- З нами з: 03.11.14
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:13
Чорний Ворон написав:
А на що найвигідніше витрачати золоті бали (укрсиб)? Повертати гроші за покупки?
да
только говорят это плохо получается
поэтому Эпицентр выгоднее всего, а потом Сильпо - тариф как у всех
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2746
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:40
zinchenko_darya написав:Как выгоднее купить в Фокстрот? Код с колеса на -200 применила, как еще можно цену снизить?
Поискать в других магазинах электроники
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1968
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 20:06
cohan написав: Чорний Ворон написав:
А на що найвигідніше витрачати золоті бали (укрсиб)? Повертати гроші за покупки?
да
только говорят это плохо получается
поэтому Эпицентр выгоднее всего, а потом Сильпо - тариф как у всех
Учитывая что у эпика цены завышены практически на все (буквально сегодня хотел купить у них кое что для дома - потом полез в инет и в итоге в леруа купил то же самое с доставкой до дома по стандартной цене дешевле на 30% чем было у эпика со скидкой и самовывозом) то серты сильпо таки выгоднее будет. На покупку акционных предложений естественно
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7221
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 1997 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:04
Появился ланч от Борисова.
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:43
Куплю сертификат на 500грн Димы Борисова
-
zinchenko_darya
-
-
- Повідомлень: 77
- З нами з: 18.08.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 06:41
Куплю Джастины. Предложения в личку.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 3022
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 365 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 жов, 2021 19:08
Продам сертификат на 500 грн. Димы Борисова за 250 грн.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 140
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 жов, 2021 03:33
Осталось 3 дня, надо куда-то пристроить 2 сертификата "Фишка" на 100 грн (с последнего Колеса остались).
Заправляться по 3,07 литра на ОККО - последний вариант, если не найду ничего лучше. Может,кто-то посоветует, где отоваривал (из собственного опыта)?
Может, что в Алло можно купить полезного?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5027
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 769 раз.
- Подякували: 3571 раз.
-
- Профіль
-
4
7
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|