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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 252253254255
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:Осталось 3 дня, надо куда-то пристроить 2 сертификата "Фишка" на 100 грн (с последнего Колеса остались)...

На тих же "Окко" є кав'ярні - купіть там щось :)
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:50

  Искатель написав:Может, что в Алло можно купить полезного?

Я так и сделал, неделю назад взял весы кухонные жене, а сегодня забрал машинку для удаления катышек с одежды. При оплате заказа просто отсканировали штрих-код с телефона, потом надо назвать 4-значный pin с сертификата, потом доплатить. Только учтите, что делать заказы надо уже сегодня и чтобы доставка в магазин была 2-3 дня, чтобы успеть использовать сертификат. Ну, и сделать 2 отдельных заказа, чтобы точно списать оба серта по отдельности. Можно ещё на месте зайти что-то взять, что есть в наличии.
Striker
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  #<1 ... 252253254255
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