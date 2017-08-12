Искатель написав:
Может, что в Алло можно купить полезного?
Я так и сделал, неделю назад взял весы кухонные жене, а сегодня забрал машинку для удаления катышек с одежды. При оплате заказа просто отсканировали штрих-код с телефона, потом надо назвать 4-значный pin с сертификата, потом доплатить. Только учтите, что делать заказы надо уже сегодня и чтобы доставка в магазин была 2-3 дня, чтобы успеть использовать сертификат. Ну, и сделать 2 отдельных заказа, чтобы точно списать оба серта по отдельности. Можно ещё на месте зайти что-то взять, что есть в наличии.