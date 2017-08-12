RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 252253254255
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:Осталось 3 дня, надо куда-то пристроить 2 сертификата "Фишка" на 100 грн (с последнего Колеса остались)...

На тих же "Окко" є кав'ярні - купіть там щось :)
Sungsam
 
Повідомлень: 172
З нами з: 05.10.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:50

  Искатель написав:Может, что в Алло можно купить полезного?

Я так и сделал, неделю назад взял весы кухонные жене, а сегодня забрал машинку для удаления катышек с одежды. При оплате заказа просто отсканировали штрих-код с телефона, потом надо назвать 4-значный pin с сертификата, потом доплатить. Только учтите, что делать заказы надо уже сегодня и чтобы доставка в магазин была 2-3 дня, чтобы успеть использовать сертификат. Ну, и сделать 2 отдельных заказа, чтобы точно списать оба серта по отдельности. Можно ещё на месте зайти что-то взять, что есть в наличии.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2149 раз.
Подякували: 3669 раз.
 
Профіль
28
13
28
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

Спеціальні пропозиції від Укрсиб: -30% на сертификаты в розетку, сильпо (200грн--1870 баллов), уклон.
Golf_streem
 
Повідомлень: 173
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 22:14

Подскажите такую вещь. Объединил в "семью" две свои карты с разных учетных записей. Теперь у меня в профиле появились не одна, а две карты, с противоположным балансом, на одной какая-то сумма, на другой та же сумма с минусом. Причем в обеих учетных записях одинаковые (то есть в одной из учеток с "минусом" стала именно карта из этой учетки). Это придёт в норму со временем?
M-Audio
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 23.03.11
Подякував: 447 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 01:59

  Ой+ написав:Искатель
"мережі Аптека Доброго дня,
Перша Соціальна Аптека,"
якщо не треба ліків, то мило, зубна паста...

Лекарства в Аптеке Доброго дня - очень дорогие (пользуюсь активно сайтом Tabletki.ua, могу сравнивать). Причем если делать интернет-заказ, то сертификат они обработать не могут (уже пробовал). А если покупать у них на месте - на 20% дороже выходит, нет смысла. Тогда уже лучше бензин на ОККО залить (хотя по 32,49 не хочется).
А вот купить мыло и зубную пасту в аптеке - это мысль, спасибо! Попробую.

P.S.Глянул цены на сайте - нет, в "АДД" точно делать нечего. Лучше на ОККО.
Искатель
 
Повідомлень: 5035
З нами з: 22.02.16
Подякував: 769 раз.
Подякували: 3579 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:02

Re: Программа "Masterсard Більше"

Искатель написав:Осталось 3 дня, надо куда-то пристроить 2 сертификата "Фишка" на 100 грн (с последнего Колеса остались).
Заправляться по 3,07 литра на ОККО - последний вариант, если не найду ничего лучше. Может,кто-то посоветует, где отоваривал (из собственного опыта)?
Может, что в Алло можно купить полезного?
В Просторі можете отоварити, торгують хімією, конкурент Єви.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 376
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:37

  Искатель написав:Лекарства в Аптеке Доброго дня - очень дорогие (пользуюсь активно сайтом Tabletki.ua, могу сравнивать)
вам то какая разница, вы ж почти бесплатно забираете товар :)
omb
 
Повідомлень: 3284
З нами з: 08.04.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:43

  M-Audio написав:Подскажите такую вещь. Объединил в "семью" две свои карты с разных учетных записей. Теперь у меня в профиле появились не одна, а две карты, с противоположным балансом, на одной какая-то сумма, на другой та же сумма с минусом. Причем в обеих учетных записях одинаковые (то есть в одной из учеток с "минусом" стала именно карта из этой учетки). Это придёт в норму со временем?

со временем или кликать на карты,накопления,подарки и сразу выравнивается.Криворуко там :mrgreen:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6259
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:Глянул цены на сайте - нет, в "АДД" точно делать нечего. Лучше на ОККО.


Хозяїн - барин.
Ціни офлайн там дійсно вищі, але також постійно є на щось акції, зокрема на якусь з паст і т.д. Якщо ОККО по дорозі, то чом би і ні. Пульс там 36 грн/л. Може в листопаді на чорну п'ятницю знизять - пам'ятаю на пульс було 5 грн знижка в ті дні.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4613
З нами з: 19.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 697 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 252253254255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка" 1, 2
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
14 25954
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 23:48
velvet
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 13:24
0 8668
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 13:24
Captain Jack
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
42 17254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 02:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.