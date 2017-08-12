На тих же "Окко" є кав'ярні - купіть там щось
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:28
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:50
Я так и сделал, неделю назад взял весы кухонные жене, а сегодня забрал машинку для удаления катышек с одежды. При оплате заказа просто отсканировали штрих-код с телефона, потом надо назвать 4-значный pin с сертификата, потом доплатить. Только учтите, что делать заказы надо уже сегодня и чтобы доставка в магазин была 2-3 дня, чтобы успеть использовать сертификат. Ну, и сделать 2 отдельных заказа, чтобы точно списать оба серта по отдельности. Можно ещё на месте зайти что-то взять, что есть в наличии.
Додано: Сер 27 жов, 2021 17:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
Спеціальні пропозиції від Укрсиб: -30% на сертификаты в розетку, сильпо (200грн--1870 баллов), уклон.
Додано: Сер 27 жов, 2021 22:14
Подскажите такую вещь. Объединил в "семью" две свои карты с разных учетных записей. Теперь у меня в профиле появились не одна, а две карты, с противоположным балансом, на одной какая-то сумма, на другой та же сумма с минусом. Причем в обеих учетных записях одинаковые (то есть в одной из учеток с "минусом" стала именно карта из этой учетки). Это придёт в норму со временем?
Додано: Чет 28 жов, 2021 01:59
Лекарства в Аптеке Доброго дня - очень дорогие (пользуюсь активно сайтом Tabletki.ua, могу сравнивать). Причем если делать интернет-заказ, то сертификат они обработать не могут (уже пробовал). А если покупать у них на месте - на 20% дороже выходит, нет смысла. Тогда уже лучше бензин на ОККО залить (хотя по 32,49 не хочется).
А вот купить мыло и зубную пасту в аптеке - это мысль, спасибо! Попробую.
P.S.Глянул цены на сайте - нет, в "АДД" точно делать нечего. Лучше на ОККО.
Додано: Чет 28 жов, 2021 08:02
Re: Программа "Masterсard Більше"
В Просторі можете отоварити, торгують хімією, конкурент Єви.
Додано: Чет 28 жов, 2021 08:37
Додано: Чет 28 жов, 2021 08:43
со временем или кликать на карты,накопления,подарки и сразу выравнивается.Криворуко там
Додано: Чет 28 жов, 2021 08:53
Re: Программа "Masterсard Більше"
Хозяїн - барин.
Ціни офлайн там дійсно вищі, але також постійно є на щось акції, зокрема на якусь з паст і т.д. Якщо ОККО по дорозі, то чом би і ні. Пульс там 36 грн/л. Може в листопаді на чорну п'ятницю знизять - пам'ятаю на пульс було 5 грн знижка в ті дні.
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