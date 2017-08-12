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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 253254255256
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:25

  velvet написав:
  Rimlyanin1 написав:В Просторі можете отоварити, торгують хімією, конкурент Єви.

Простор вже без Фішки


Так простор і не попадав під дію серта
у мережі Партнерів:
АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня,
Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la
minute.

Все.
Ой+
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Повідомлень: 4615
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:07

  Ой+ написав:
  velvet написав:
  Rimlyanin1 написав:В Просторі можете отоварити, торгують хімією, конкурент Єви.

Простор вже без Фішки


Так простор і не попадав під дію серта
у мережі Партнерів:
АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня,
Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la
minute.

Все.

Він з літа не працює з Фішкою, тому в серті його і немає.
velvet
 
Повідомлень: 4020
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  #<1 ... 253254255256
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