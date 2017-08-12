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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 253254255256
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:25

  velvet написав:
  Rimlyanin1 написав:В Просторі можете отоварити, торгують хімією, конкурент Єви.

Простор вже без Фішки


Так простор і не попадав під дію серта
у мережі Партнерів:
АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня,
Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la
minute.

Все.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:07

  Ой+ написав:
  velvet написав:
  Rimlyanin1 написав:В Просторі можете отоварити, торгують хімією, конкурент Єви.

Простор вже без Фішки


Так простор і не попадав під дію серта
у мережі Партнерів:
АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня,
Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la
minute.

Все.

Він з літа не працює з Фішкою, тому в серті його і немає.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:если делать интернет-заказ, то сертификат они обработать не могут

Почему? Что говорят?
Charter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:02

  Charter написав:
  Искатель написав:если делать интернет-заказ, то сертификат они обработать не могут

Почему? Что говорят?

Так и говорят: "Некуда вбить номер сертификата при интернет-заказе. Берите без заказа (офлайн), тогда без проблем".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:32

Re: Программа "Masterсard Більше"

Доброго вечора. Ситуація наступна, обміняв бали від Укрсіба на витрачену покупку. Обіцяли повернути певну суму у співвідношенні 1 гривня дорівнює 12,5балів.
У підсумку повернули кошти на суму меншу майже на 10 гривень. У когось було щось подібне? Якщо так, то як боролися з таким свавіллям?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 05:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

  _PORT_UA написав:Якщо так, то як боролися з таким свавіллям?

Давно говорили, не стоит использовать эти обмены. Самый правильный вывод - через сертификаты (Сильпо, Ашан, итп).
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:03

  malinin007 написав:
  _PORT_UA написав:Якщо так, то як боролися з таким свавіллям?

Давно говорили, не стоит использовать эти обмены. Самый правильный вывод - через сертификаты (Сильпо, Ашан, итп).

Оно-то то так. Но возможность завялена, даже реализована (криво). Так что пусть смузихлёбы работают, и делают чтоб работало нормально
Вкладчик1234
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