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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 28 жов, 2021 11:25
velvet написав: Rimlyanin1 написав:
В Просторі можете отоварити, торгують хімією, конкурент Єви.
Простор вже без Фішки
Так простор і не попадав під дію серта
у мережі Партнерів:
АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня,
Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la
minute.
Все.
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Ой+
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:07
Ой+ написав: velvet написав: Rimlyanin1 написав:
В Просторі можете отоварити, торгують хімією, конкурент Єви.
Простор вже без Фішки
Так простор і не попадав під дію серта
у мережі Партнерів:
АЗК ОККО, магазини АЛЛО, мережі Аптека Доброго дня,
Перша Соціальна Аптека, заклади Meiwei, Pasta Mia, A la
minute.
Все.
Він з літа не працює з Фішкою, тому в серті його і немає.
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velvet
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:13
Искатель написав:
если делать интернет-заказ, то сертификат они обработать не могут
Почему? Что говорят?
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Charter
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:02
Charter написав: Искатель написав:
если делать интернет-заказ, то сертификат они обработать не могут
Почему? Что говорят?
Так и говорят: "Некуда вбить номер сертификата при интернет-заказе. Берите без заказа (офлайн), тогда без проблем".
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Искатель
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:32
Доброго вечора. Ситуація наступна, обміняв бали від Укрсіба на витрачену покупку. Обіцяли повернути певну суму у співвідношенні 1 гривня дорівнює 12,5балів.
У підсумку повернули кошти на суму меншу майже на 10 гривень. У когось було щось подібне? Якщо так, то як боролися з таким свавіллям?
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_PORT_UA
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Додано: Суб 30 жов, 2021 05:40
_PORT_UA написав:
Якщо так, то як боролися з таким свавіллям?
Давно говорили, не стоит использовать эти обмены. Самый правильный вывод - через сертификаты (Сильпо, Ашан, итп).
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malinin007
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Додано: Суб 30 жов, 2021 09:03
malinin007 написав: _PORT_UA написав:
Якщо так, то як боролися з таким свавіллям?
Давно говорили, не стоит использовать эти обмены. Самый правильный вывод - через сертификаты (Сильпо, Ашан, итп).
Оно-то то так. Но возможность завялена, даже реализована (криво). Так что пусть смузихлёбы работают, и делают чтоб работало нормально
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Додано: Суб 30 жов, 2021 13:01
malinin007 написав: _PORT_UA написав:
Якщо так, то як боролися з таким свавіллям?
Давно говорили, не стоит использовать эти обмены. Самый правильный вывод - через сертификаты (Сильпо, Ашан, итп).
неправильный, деньгами выгоднее
деньгами 1,25, сертификатами 1,37 всегда (на больших может 1,26 получится)
что там у уважаемого _PORT_UA произошло разобраться можно, но в любом случае оно не со злого умысла - надо просто принять что вот в УкрСиб реализивано так
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cohan
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Додано: Суб 30 жов, 2021 13:16
Приходят предложения от фишки 10 грн баллами получить за покупку от 10 грн и снятие наличных с этой же карты на 10 грн на окко. На что лучше всего потратить 10 грн на окко? Есть исключения у этой акции?
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vovareuckij
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