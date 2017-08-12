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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:32
cohan написав:
деньгами 1,25, сертификатами 1,37 всегда (на больших может 1,26 получится)
А где эта функция обмена баллов на деньги спрятана? Она по умолчанию всем доступна?
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malinin007
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Додано: Суб 30 жов, 2021 15:33
malinin007 написав: cohan написав:
деньгами 1,25, сертификатами 1,37 всегда (на больших может 1,26 получится)
А где эта функция обмена баллов на деньги спрятана? Она по умолчанию всем доступна?
золотым,тут в основном сибас и бедолаги с ощАда
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Додано: Пон 01 лис, 2021 07:56
https://bilshe.mastercard.ua/faq
malinin007 написав: cohan написав:
деньгами 1,25, сертификатами 1,37 всегда (на больших может 1,26 получится)
А где эта функция обмена баллов на деньги спрятана? Она по умолчанию всем доступна?
ОПЛАТА БАЛАМИ
нижние пункты - побанково
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cohan
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