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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:32

Re: Программа "Masterсard Більше"

  cohan написав:деньгами 1,25, сертификатами 1,37 всегда (на больших может 1,26 получится)

А где эта функция обмена баллов на деньги спрятана? Она по умолчанию всем доступна?
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:33

  malinin007 написав:
  cohan написав:деньгами 1,25, сертификатами 1,37 всегда (на больших может 1,26 получится)

А где эта функция обмена баллов на деньги спрятана? Она по умолчанию всем доступна?

золотым,тут в основном сибас и бедолаги с ощАда
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 07:56

  malinin007 написав:
  cohan написав:деньгами 1,25, сертификатами 1,37 всегда (на больших может 1,26 получится)

А где эта функция обмена баллов на деньги спрятана? Она по умолчанию всем доступна?


https://bilshe.mastercard.ua/faq
ОПЛАТА БАЛАМИ

нижние пункты - побанково
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

когда там уже колесо?
в декабре было?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:37

Борисов был сегодня, но не очень долго: и столичный, и региональный.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:41

У кого то применяется новый промокод Борисова на 500 например на сайте их доставки?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:24

dedmvi сказали написать его в коментарии к заказу - что мол не применяется и название номер
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

Продам сертификаты Борисова 500 грн (срок использования - 31.12.2021). За полноминала.
jay2004
 
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