Тем кто в Fozzy покупает. 100 грн на следующую покупку. Читаем полные условия.
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 06 лис, 2021 08:37
Re: Программа "Masterсard Більше"
Тем кто в Fozzy покупает. 100 грн на следующую покупку. Читаем полные условия.
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:40
Re: Программа "Masterсard Більше"
Куплю сертификаты Justin.
Продам сертификаты Борисова 500 грн до 31.12.2021 (за полноминала).
Додано: Нед 14 лис, 2021 15:45
Re: Программа "Masterсard Більше"
Дякую. Саме так і зробив, сертифікат в коментарі вказав.
Щодо замовлення:
Шкода, що не з всіх ресторанів можно замовити доставку, хоча адреса й входила в зону доставку, позначену на карті в додатку. Можливо кур'єри були зайняті.
Самі страви смачні, але чомусь майже всюди дуже багато перцю.
P.S.: лобстери маленькі.
|