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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 08:37

Re: Программа "Masterсard Більше"

https://fozzyshop.ua/blog/akciyi/100-gr ... masterpass
Тем кто в Fozzy покупает. 100 грн на следующую покупку. Читаем полные условия.
lel
 
Повідомлень: 3039
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Подякував: 1049 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

Куплю сертификаты Justin.
Продам сертификаты Борисова 500 грн до 31.12.2021 (за полноминала).
jay2004
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 19.02.09
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:45

Re: Программа "Masterсard Більше"

omb написав:dedmvi сказали написать его в коментарии к заказу - что мол не применяется и название номер
Дякую. Саме так і зробив, сертифікат в коментарі вказав.

Щодо замовлення:
Шкода, що не з всіх ресторанів можно замовити доставку, хоча адреса й входила в зону доставку, позначену на карті в додатку. Можливо кур'єри були зайняті.
Самі страви смачні, але чомусь майже всюди дуже багато перцю.
P.S.: лобстери маленькі.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 380
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Подякував: 12 раз.
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