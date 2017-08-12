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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 08:37

Re: Программа "Masterсard Більше"

https://fozzyshop.ua/blog/akciyi/100-gr ... masterpass
Тем кто в Fozzy покупает. 100 грн на следующую покупку. Читаем полные условия.
lel
 
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Подякував: 1052 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

Куплю сертификаты Justin.
Продам сертификаты Борисова 500 грн до 31.12.2021 (за полноминала).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:45

Re: Программа "Masterсard Більше"

omb написав:dedmvi сказали написать его в коментарии к заказу - что мол не применяется и название номер
Дякую. Саме так і зробив, сертифікат в коментарі вказав.

Щодо замовлення:
Шкода, що не з всіх ресторанів можно замовити доставку, хоча адреса й входила в зону доставку, позначену на карті в додатку. Можливо кур'єри були зайняті.
Самі страви смачні, але чомусь майже всюди дуже багато перцю.
P.S.: лобстери маленькі.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 19:56

Re: Программа "Masterсard Більше"

Rimlyanin1 написав:
omb написав:dedmvi сказали написать его в коментарии к заказу - что мол не применяется и название номер
Дякую. Саме так і зробив, сертифікат в коментарі вказав.

Щодо замовлення:
Шкода, що не з всіх ресторанів можно замовити доставку, хоча адреса й входила в зону доставку, позначену на карті в додатку. Можливо кур'єри були зайняті.
Самі страви смачні, але чомусь майже всюди дуже багато перцю.
P.S.: лобстери маленькі.
Щодо перцю - не просто багато, а просто жесть якась ( в піці). Впевнений, це зроблено навмисно, щоб більше не користувався сертифікатами
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 06:43

Нет информации, когда "Колесо" заработает?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:16

Искатель я ни разу никакого анонса не видел, только инфа по факту старта
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 07:03

На ветке Укрсиббанка проскочила информация, что на Черную Пятницу сертификаты будут с приличным дисконтом. А где можно прочитать более детально? Спасибо заранее.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 10:21

Искатель будут скидки до 50% на выбранные предложения, о чем я писал на своем канале. Все подробности будут 26 числа.
unknownurl
 
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