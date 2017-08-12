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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:03

Rimlyanin1
Сертифікати вигідні тим, хто їх продає, але не тим, хто ними користується.
leonidukr
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:57

  la9 написав:кто-нибудь пользовался https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... talog/4803 ? Как я понял, они присылают ссылку на сайт евы, я перехожу по ней и делаю покупки, потом приходит КБ. Кто-то в курсе, по той ссылке цены будут такие, как для всех?
Вот думаю совместить этот КБ + оплатить картой МС сибаса по акции с 5% КБ и получить 5% от сибаса по нью кард. А может, еще на черную пятницу что скинут) Совместимы ли все эти плюшки?

Выгоднее через Letyshops сделать заказ по Еве, так больше получите кешбэка(от 11 до 24%). Цена такая же на товар и при расчёте картой Мастеркард будет ещё мгновенная скидка 5% от Евы. Карта Сибаса принесёт ещё 5%. Если не зарегистрированы на Letyshops можете зарегистрироваться по моей рефералке и получить ещё 50 грн.
https://letyshops.com/ua/winwin?ww=25933998
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 19:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

  velvet написав:Выгоднее через Letyshops сделать заказ по Еве,
спасибо, думаю, воспользуюсь ссылкой. А не знаете мсс у евы? Может, Юнексом оплатить?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 19:55

  la9 написав:
  velvet написав:Выгоднее через Letyshops сделать заказ по Еве,
спасибо, думаю, воспользуюсь ссылкой. А не знаете мсс у евы? Может, Юнексом оплатить?

5977
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 15:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

может не туда смотрю , но что то какая то тоскливая ЧП ...ничего вкусного не увидел...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:02

  lincoln2 написав:может не туда смотрю , но что то какая то тоскливая ЧП ...ничего вкусного не увидел...

Да. Всё на Хеллоуин распродали наверное.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 07:59

Говорили, что на ЧП будут сертификаты со скидками до 50%.
Посмотрел, ничего не увидел. Уже разобрали или их и не было?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 08:32

Искатель их похоже и не было
malinin007
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 12:23

  Искатель написав:Говорили, что на ЧП будут сертификаты со скидками до 50%.
Посмотрел, ничего не увидел. Уже разобрали или их и не было?

Ну вы просто не внимательно смотрели ;). На самом деле сертификаты были и они есть даже сейчас. Их аж целых ДВА!!!
- сертификат 500 грн. на Сокар (обычная стоимость 6675 баллов - акционная - 5340 баллов);
- сертификат на 1000 грн. Винтайма (обычная стоимость 13350 баллов - акционная - 10680 баллов).
Так что как бы вроде обещали сертификаты со скидками ДО 50%, то они и есть. Другое дело, что предложенные сертификаты полное гуано. В общем ожидание и реальность оказались в совершенно не пересекающихся параллельных плоскостях :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:08

  Искатель написав:Нет информации, когда "Колесо" заработает?

скоро
все ж маркетинговые бюджеты осваивают
cohan
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