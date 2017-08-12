la9 написав:кто-нибудь пользовался https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... talog/4803 ? Как я понял, они присылают ссылку на сайт евы, я перехожу по ней и делаю покупки, потом приходит КБ. Кто-то в курсе, по той ссылке цены будут такие, как для всех? Вот думаю совместить этот КБ + оплатить картой МС сибаса по акции с 5% КБ и получить 5% от сибаса по нью кард. А может, еще на черную пятницу что скинут) Совместимы ли все эти плюшки?
Выгоднее через Letyshops сделать заказ по Еве, так больше получите кешбэка(от 11 до 24%). Цена такая же на товар и при расчёте картой Мастеркард будет ещё мгновенная скидка 5% от Евы. Карта Сибаса принесёт ещё 5%. Если не зарегистрированы на Letyshops можете зарегистрироваться по моей рефералке и получить ещё 50 грн. https://letyshops.com/ua/winwin?ww=25933998
Искатель написав:Говорили, что на ЧП будут сертификаты со скидками до 50%. Посмотрел, ничего не увидел. Уже разобрали или их и не было?
Ну вы просто не внимательно смотрели . На самом деле сертификаты были и они есть даже сейчас. Их аж целых ДВА!!! - сертификат 500 грн. на Сокар (обычная стоимость 6675 баллов - акционная - 5340 баллов); - сертификат на 1000 грн. Винтайма (обычная стоимость 13350 баллов - акционная - 10680 баллов). Так что как бы вроде обещали сертификаты со скидками ДО 50%, то они и есть. Другое дело, что предложенные сертификаты полное гуано. В общем ожидание и реальность оказались в совершенно не пересекающихся параллельных плоскостях