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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

Кто ходит в Фору: (Пропозиція діє лише за використання картки лояльності Фора Club у мобільному додатку «Фора». Пропозиція не поширюється на придбання алкогольних напоїв і тютюнових виробів.Пропозиція діє до 31.01.2022)
-10% на покупку https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... alog/10743
100грн скидки при покупке от 600грн https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... alog/10742
50грн скидки при покупке от 300 https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... alog/10681
Сработало совместно -10% и -100грн от 600 в чеке (на самокассе выбирал "оплата сертификатом" и сканировал эти штрих-коды с телефона). К сожалению скидка не распространяется не только на сигареты и алкоголь, но и на подарочные сертификаты. На один акк в МС бильше можно взять только по одной разной скидке.
Golf_streem
 
Повідомлень: 193
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:44

Серебро

Подскажите, можно ли обьединить серебрянные балы на своих картах в Бильше?
И еще не могу понять. Вот купил я серт Форы. На нем написано, что срок действия до 31.12.2021. А как эту дату до покупки узнать? Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.
slktym007
 
Повідомлень: 103
З нами з: 13.02.20
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:33

  slktym007 написав:На нем написано, что срок действия до 31.12.2021...Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.

Как по мне--эти фразы противоречат друг другу.
Golf_streem
 
Повідомлень: 193
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:46

  Golf_streem написав:
  slktym007 написав:На нем написано, что срок действия до 31.12.2021...Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.

Как по мне--эти фразы противоречат друг другу.

А как эту дату до покупки узнать?
slktym007
 
Повідомлень: 103
З нами з: 13.02.20
Подякував: 109 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:49

  Golf_streem написав:
  slktym007 написав:На нем написано, что срок действия до 31.12.2021...Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.

Как по мне--эти фразы противоречат друг другу.


В предложение пишут до 31.01.2022, а сертификаты в итоге до 31.12.2021. Сплошные противоречия. )
Кстати чего то у меня эти сертификаты на 100 грн с одним кодом идут. У всех так?
Aps
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Повідомлень: 3681
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Подякував: 75 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:32

  Aps написав:
  Golf_streem написав:
  slktym007 написав:На нем написано, что срок действия до 31.12.2021...Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.

Как по мне--эти фразы противоречат друг другу.


В предложение пишут до 31.01.2022, а сертификаты в итоге до 31.12.2021. Сплошные противоречия. )
Кстати чего то у меня эти сертификаты на 100 грн с одним кодом идут. У всех так?

Как я понял до 31.01 будет идти эта акция. А вот срок годности купленного серта уже зависит от даты покупки.
slktym007
 
Повідомлень: 103
З нами з: 13.02.20
Подякував: 109 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:58

  Aps написав: Кстати чего то у меня эти сертификаты на 100 грн с одним кодом идут. У всех так?

И на 50грн, и на -10% тоже. И штрих-коды идентичные. Предполагаю, что один сертификат можно использовать многократно (хотя мальчик из МС говорил обратное).
Golf_streem
 
Повідомлень: 193
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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