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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 15 гру, 2021 01:40
Кто ходит в Фору: (Пропозиція діє лише за використання картки лояльності Фора Club у мобільному додатку «Фора». Пропозиція не поширюється на придбання алкогольних напоїв і тютюнових виробів.Пропозиція діє до 31.01.2022)
-10% на покупку
https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... alog/10743
100грн скидки при покупке от 600грн
https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... alog/10742
50грн скидки при покупке от 300
https://bilshe.mastercard.ua/partners-o ... alog/10681
Сработало совместно -10% и -100грн от 600 в чеке (на самокассе выбирал "оплата сертификатом" и сканировал эти штрих-коды с телефона). К сожалению скидка не распространяется не только на сигареты и алкоголь, но и на подарочные сертификаты. На один акк в МС бильше можно взять только по одной разной скидке.
Golf_streem
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:44
Подскажите, можно ли обьединить серебрянные балы на своих картах в Бильше?
И еще не могу понять. Вот купил я серт Форы. На нем написано, что срок действия до 31.12.2021. А как эту дату до покупки узнать? Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.
slktym007
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:33
slktym007 написав:
На нем написано, что срок действия до 31.12.2021...Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.
Как по мне--эти фразы противоречат друг другу.
Golf_streem
Повідомлень: 193
З нами з: 06.08.20
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:46
Golf_streem написав: slktym007 написав:
На нем написано, что срок действия до 31.12.2021...Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.
Как по мне--эти фразы противоречат друг другу.
А как эту дату до покупки узнать?
slktym007
Повідомлень: 106
З нами з: 13.02.20
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:49
Golf_streem написав: slktym007 написав:
На нем написано, что срок действия до 31.12.2021...Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.
Как по мне--эти фразы противоречат друг другу.
В предложение пишут до 31.01.2022, а сертификаты в итоге до 31.12.2021. Сплошные противоречия. )
Кстати чего то у меня эти сертификаты на 100 грн с одним кодом идут. У всех так?
Aps
Повідомлень: 3682
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:32
Aps написав: Golf_streem написав: slktym007 написав:
На нем написано, что срок действия до 31.12.2021...Нигде не нашел, чтоб писали про срок годности.
Как по мне--эти фразы противоречат друг другу.
В предложение пишут до 31.01.2022, а сертификаты в итоге до 31.12.2021. Сплошные противоречия. )
Кстати чего то у меня эти сертификаты на 100 грн с одним кодом идут. У всех так?
Как я понял до 31.01 будет идти эта акция. А вот срок годности купленного серта уже зависит от даты покупки.
slktym007
Повідомлень: 106
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Додано: Сер 15 гру, 2021 19:58
Aps написав:
Кстати чего то у меня эти сертификаты на 100 грн с одним кодом идут. У всех так?
И на 50грн, и на -10% тоже. И штрих-коды идентичные. Предполагаю, что один сертификат можно использовать многократно (хотя мальчик из МС говорил обратное).
Golf_streem
Повідомлень: 193
З нами з: 06.08.20
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Додано: Чет 16 гру, 2021 08:57
Golf_streem написав:
Сработало совместно -10% и -100грн от 600 в чеке (на самокассе выбирал "оплата сертификатом" и сканировал эти штрих-коды с телефона). К сожалению скидка не распространяется не только на сигареты и алкоголь, но и на подарочные сертификаты. На один акк в МС бильше можно взять только по одной разной скидке.
А можно подробнее алгоритм,пожалуйста, какой серт сканировать первым и какая сумма д.б. в чеке?
gunchak
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Додано: Чет 16 гру, 2021 09:52
Подскажите, можно ли обьединить серебрянные балы на своих картах в Бильше?
slktym007
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:00
slktym007 Конечно, можно, даже нужно))Внимательно курить "Мій профіль"-"Картки"_"Додати катку друга"
gunchak
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