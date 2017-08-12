RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:05

  slktym007 написав:Подскажите, можно ли обьединить серебрянные балы на своих картах в Бильше?

свои карты сами плюсуются
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6406
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:16

  Мизантрóп написав:
  slktym007 написав:Подскажите, можно ли обьединить серебрянные балы на своих картах в Бильше?

свои карты сами плюсуются

Хм. Странно. При покупке сертов Форы у меня были все карты отдельно с балами. Поэтому такой вопрос и возник.
slktym007
 
Повідомлень: 106
З нами з: 13.02.20
Подякував: 111 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:18

Мизантрóп
У меня не объединяются - карты, добавленные в этом году, висят отдельно. Добавленные ранее - все вместе. Что я делаю не так?
Vorlon
 
Повідомлень: 9904
З нами з: 14.06.13
Подякував: 472 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

хз,оно глючное,это фантиковое чудо.
вон уже и дизайн :roll: новый
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6406
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1239 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 259260261262
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка" 1, 2
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
14 26573
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лип, 2020 23:48
velvet
Списание долга по ЕСВ "спящим" ФЛП и порядок закрытия - кто
Captain Jack » Вів 09 чер, 2020 13:24
0 8804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 13:24
Captain Jack
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
42 17961
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 02:19
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.