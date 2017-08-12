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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:05
slktym007 написав:
Подскажите, можно ли обьединить серебрянные балы на своих картах в Бильше?
свои карты сами плюсуются
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Мизантрóп
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:16
Мизантрóп написав: slktym007 написав:
Подскажите, можно ли обьединить серебрянные балы на своих картах в Бильше?
свои карты сами плюсуются
Хм. Странно. При покупке сертов Форы у меня были все карты отдельно с балами. Поэтому такой вопрос и возник.
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slktym007
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:18
Мизантрóп
У меня не объединяются - карты, добавленные в этом году, висят отдельно. Добавленные ранее - все вместе. Что я делаю не так?
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Vorlon
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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:50
хз,оно глючное,это фантиковое чудо.
вон уже и дизайн
новый
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Мизантрóп
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Додано: Чет 16 гру, 2021 17:58
gunchak написав: Golf_streem написав:
Сработало совместно -10% и -100грн от 600 в чеке (на самокассе выбирал "оплата сертификатом" и сканировал эти штрих-коды с телефона). К сожалению скидка не распространяется не только на сигареты и алкоголь, но и на подарочные сертификаты. На один акк в МС бильше можно взять только по одной разной скидке.
А можно подробнее алгоритм,пожалуйста, какой серт сканировать первым и какая сумма д.б. в чеке?
Если на сумме 610грн (например) применить первым -10%, то уже не сработает "-100 от 600", потому как сумма уже будет меньше (610-10%=549).
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Golf_streem
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Додано: Чет 16 гру, 2021 18:03
Aps написав:
В предложение пишут до 31.01.2022, а сертификаты в итоге до 31.12.2021. Сплошные противоречия. )
Кстати чего то у меня эти сертификаты на 100 грн с одним кодом идут. У всех так?
Приобретенные сейчас сертификаты будут активны до 31.12.21. Они таки многоразовые (подтвердили на горячке МС бильше). Если приобрести в январе--то срок пользования будет какой-то новый, но какой--горячка не знает, Фора не дала им эту информацию. Так что в декабре пользуем эти серты, в январе--взятые на другом аккаунте.
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Golf_streem
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