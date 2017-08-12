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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:05

  slktym007 написав:Подскажите, можно ли обьединить серебрянные балы на своих картах в Бильше?

свои карты сами плюсуются
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:16

  Мизантрóп написав:
  slktym007 написав:Подскажите, можно ли обьединить серебрянные балы на своих картах в Бильше?

свои карты сами плюсуются

Хм. Странно. При покупке сертов Форы у меня были все карты отдельно с балами. Поэтому такой вопрос и возник.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:18

Мизантрóп
У меня не объединяются - карты, добавленные в этом году, висят отдельно. Добавленные ранее - все вместе. Что я делаю не так?
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:50

Re: Программа "Masterсard Більше"

хз,оно глючное,это фантиковое чудо.
вон уже и дизайн :roll: новый
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:58

  gunchak написав:
  Golf_streem написав:Сработало совместно -10% и -100грн от 600 в чеке (на самокассе выбирал "оплата сертификатом" и сканировал эти штрих-коды с телефона). К сожалению скидка не распространяется не только на сигареты и алкоголь, но и на подарочные сертификаты. На один акк в МС бильше можно взять только по одной разной скидке.

А можно подробнее алгоритм,пожалуйста, какой серт сканировать первым и какая сумма д.б. в чеке?

Если на сумме 610грн (например) применить первым -10%, то уже не сработает "-100 от 600", потому как сумма уже будет меньше (610-10%=549). Если сумма будет (например) 700грн и более, то при -100грн и потом -10% экономия 160грн, при -10% и потом -100грн экономия 170грн (ИМХО).
Востаннє редагувалось Golf_streem в Чет 16 гру, 2021 19:03, всього редагувалось 1 раз.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:03

  Aps написав: В предложение пишут до 31.01.2022, а сертификаты в итоге до 31.12.2021. Сплошные противоречия. )
Кстати чего то у меня эти сертификаты на 100 грн с одним кодом идут. У всех так?

Приобретенные сейчас сертификаты будут активны до 31.12.21. Они таки многоразовые (подтвердили на горячке МС бильше). Если приобрести в январе--то срок пользования будет какой-то новый, но какой--горячка не знает, Фора не дала им эту информацию. Так что в декабре пользуем эти серты, в январе--взятые на другом аккаунте.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:52

  Golf_streem написав: Так что в декабре пользуем эти серты, в январе--взятые на другом аккаунте.


А зачем на другом аккаунте?
Там ж вроде нет ограничения на покупку.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 18:59

  Aps написав:
  Golf_streem написав: Так что в декабре пользуем эти серты, в январе--взятые на другом аккаунте.


А зачем на другом аккаунте?
Там ж вроде нет ограничения на покупку.

При попытке купить второй пишет, что у вас уже есть , мол, хватит.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:03

  Golf_streem написав:При попытке купить второй пишет, что у вас уже есть , мол, хватит.


А я раньше купил парочку.
Правда из-за того что они с одним кодом, то по факту пару золотых спустил на ветер. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:13

  Aps написав:
  Golf_streem написав:При попытке купить второй пишет, что у вас уже есть , мол, хватит.


А я раньше купил парочку.
Правда из-за того что они с одним кодом, то по факту пару золотых спустил на ветер. )

аналогично купил 3 штуки а по итогу пришло 3 серта с одинаковым кодом
dnrs4
 
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